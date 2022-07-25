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「室外裝冷氣」吸1.3萬人狂讚！全場驚呼：有錢就是任性

▲這一戶人家將騎樓當成車庫，一台冷氣就這樣裝在牆壁上，並對著戶外吹，也吸引1.3萬人按讚。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲這一戶人家將騎樓當成車庫，一台冷氣就這樣裝在牆壁上，並對著戶外吹，也吸引1.3萬人按讚。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 10:12:302022-07-25 10:21:18

最近天氣炎熱，高溫讓許多人簡直熱到受不了，根本不能沒有冷氣，不過冷氣通常都是裝在室內，較少裝在室外，對此，就有一名網友貼出一張照片，且開玩笑直呼「每當遇到挫折，就會跑來看看這台被安裝在室外的冷氣」，貼文一出，已有1.3萬人按讚，甚至被分享到其他社團，網友全笑翻，「瞬間，我笑了」、「有錢就是任性」。

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該名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，並在文內表示「每當遇到挫折覺得自己沒用的時候，都會來看看這台冷氣」，而從照片中可以看到，這一戶人家將騎樓當成車庫，一台冷氣就這樣裝在牆壁上，並對著戶外吹。

▲從照片中可以看到，這一戶人家似乎將騎樓當成車庫，一台冷氣就這樣裝在牆壁上，並對著戶外吹。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲從照片中可以看到，這一戶人家將騎樓當成車庫，一台冷氣就這樣裝在牆壁上，並對著戶外吹。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
貼文一出，超過1.3萬名網友按讚，「瞬間~~~我笑了」、「有錢就是任性」、「電費就是那麼樸實無華且枯燥」、「老公被老婆趕出門的時候，可以坐在外面吹啊」、「確實，蠻療癒的」、「有錢人的生活」。後來該張照片甚至被轉到臉書《爆廢公社二館》，同樣掀起網友熱議。

也有網友猜測，從照片上來看，旁邊兩側都有做隔板，前方也有鐵門，屋主可能想在中秋烤肉時也能吹冷氣，或是洗車時也能舒服一些，「他做在這是可以烤肉開趴涼涼的」、「應該是烤肉、洗車、孩子在外面玩耍時使用的吧」、「這種透天其實裝這樣如果長輩很愛坐外面聊天、烤肉是可以的，左右兩邊都封起來的，營造了半室內的空間」。（編輯：郭佩蓉）

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