長腿女教練火辣附「手排車教學」！網全暴動：想重考駕照
為了拿到汽車駕照，通常民眾都需要到駕訓班上課，在教練指導下練習駕駛汽車，而近日就有一名網友貼出一則影片，只見畫面中有一名穿著火辣的女教練正在指導學員開車，溫柔的教學方式讓網友全融化，直呼：「有這種教練我一輩子都考不過啊！」
該名網友19日在臉書「爆廢公社」中貼出一則影片，只見畫面中一名穿著緊身裙的火辣女教練正在進行手排車駕駛教學，溫柔地對學員說「你這個離合一定要慢點踩，一定要慢慢的，你新來的不要弄太快，你踩到它車子動的時候你就定住，你有什麼情況我可以踩副煞的，懂了沒有？學會了嗎？」讓原PO眼冒愛心直呼：「我真希望有這種女教練來教，男的都放牛吃草自己偷懶。」
貼文一出，網友紛紛暴動留言，「我怎麼都沒遇過這種教練」、「教練，我想學開車」、「我願意考駕照了」、「突然忘記怎麼開車」、「教練我想重新學開車」、「如果當初教練是這種的，我一定每天提早報到」、「我願意留級500年」、「這我學一年應該都不想學會」、「有這種教練我一輩子都考不過啊」。
也有網友發現影片中的女教練，口音並不像台灣人，懷疑影片地點並非在台灣，「J格口音是⋯」、「這口音」、「大陸的吧」、「這不是在台灣的駕訓班吧」、「這哪是台灣女教練」。（編輯：賴禹妡）