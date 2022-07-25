哥吉拉之亂是幻想文？實況主揭「網路內幕」：還能拿去賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，大天神則回應「也是有可能啊！」他表示，「因為其實現在網路行業很多這種口碑行銷，Dcard就是有很多這種公司的人去寫一些幻想文章出來，然後有討論度，然後來證明說他們的寫手是很厲害的，然後再用這些寫手去賣給其他人。」
大天神也舉了現場來賓順家為例子，「比方說順家，有沒有就直接寫上去！」順家則回答「喔喔，可能紅黑都弄，正面反面都弄。」大家才一起點頭似乎了解了幻想文的背後真相。
回顧整起事件，有位人妻在臉書社團《匿名公社》發文抱怨，自己把老公收藏的哥吉拉模型公仔送給親戚小孩，不僅造成家庭失和，更把老公氣到喊離婚，由於過程對話曲折離奇，不到幾天就成為全台灣最夯的話題，怎料，還有網友出面聲稱，是他的自導自演的「創作文」，還歡迎大家找他合作寫劇本。
結果馬上被社團管理員打臉，指出該篇文章剛好是他審的，痛批「如果你是那位漂亮女生當事者，就請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事，原始貼文者我們都看得見，你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」也加深了該事件的真實性。（編輯：詹鎰睿）
大天神爆料幻想文影片連結請點此→https://reurl.cc/LMj90x