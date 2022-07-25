COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

哥吉拉之亂是幻想文？實況主揭「網路內幕」：還能拿去賣

▲ 台灣日前發生「哥吉拉之亂」，讓幻想文、創作文掀起大家討論質疑，實況主大天神則透露，像是Dcard上很多的幻想文，可能是行銷公司的手法。（圖／怪獸之王哥吉拉粉專）
▲ 台灣日前發生「哥吉拉之亂」，讓幻想文、創作文掀起大家討論質疑，實況主大天神則透露，像是Dcard上很多的幻想文，可能是行銷公司的手法。（圖／怪獸之王哥吉拉粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 10:53:15

台灣日前發生一位人妻因擅自把老公的哥吉拉模型送給親戚小孩，最終面臨離婚的命運，引發全台熱烈討論，更被俗稱是「哥吉拉之亂」，由於整起事件太過離譜，也被不少人認為是幻想文、創作文等等，相關話題不斷。對此，實況主大天神則爆料，其實Dcard上面有很多幻想文，這些全都是行銷公司的手法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實況主葉子、大天神、Rami共同主持的Twitch談話頻道《玩樂幫》，日前就聊到「哥吉拉之亂」等相關話題，同時也討論到整個事件到底是不是創作文？此時，就有聊天室的網友質疑「那個不是有行銷公司承認是幻想文嗎？他們編的故事，當作公司火力展示」。

對此，大天神則回應「也是有可能啊！」他表示，「因為其實現在網路行業很多這種口碑行銷，Dcard就是有很多這種公司的人去寫一些幻想文章出來，然後有討論度，然後來證明說他們的寫手是很厲害的，然後再用這些寫手去賣給其他人。」

▲大天神（右2）爆料，Dcard上充斥許多幻想文，很可能是行銷公司的手法。（圖／玩樂幫Twitch）
▲大天神（右2）爆料，Dcard上充斥許多幻想文，很可能是行銷公司的手法。（圖／玩樂幫Twitch）
大天神也舉了現場來賓順家為例子，「比方說順家，有沒有就直接寫上去！」順家則回答「喔喔，可能紅黑都弄，正面反面都弄。」大家才一起點頭似乎了解了幻想文的背後真相。

回顧整起事件，有位人妻在臉書社團《匿名公社》發文抱怨，自己把老公收藏的哥吉拉模型公仔送給親戚小孩，不僅造成家庭失和，更把老公氣到喊離婚，由於過程對話曲折離奇，不到幾天就成為全台灣最夯的話題，怎料，還有網友出面聲稱，是他的自導自演的「創作文」，還歡迎大家找他合作寫劇本。

結果馬上被社團管理員打臉，指出該篇文章剛好是他審的，痛批「如果你是那位漂亮女生當事者，就請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事，原始貼文者我們都看得見，你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」也加深了該事件的真實性。（編輯：詹鎰睿）

大天神爆料幻想文影片連結請點此→https://reurl.cc/LMj90x

哥吉拉人妻驚動「神秘特展」！沉睡4年再發文：不要弄我

比誰都愛哥吉拉！寫真女星「神手組模型」　辣暈240萬人

比「哥吉拉」多好幾位數！Kobe粉不忍了　3張照征服全場

「哥吉拉之亂」誰對誰錯？劇情爭議一次看　他還在阿貴家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.19%19.81%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀