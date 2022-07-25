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小孩在餐廳哭鬧！父母「這反映」店員氣炸：不會教育別生

▲一名餐廳員工抱怨有家長放任小孩在餐廳裡不停無理取鬧，甚至還將店家菜單當成小孩的免費圖畫紙。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲一名餐廳員工抱怨有家長放任小孩在餐廳裡不停無理取鬧，甚至還將店家菜單當成小孩的免費圖畫紙。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 10:38:36

許多父母都會帶孩子出門放電、用餐，享受全家人聚在一起的歡樂時光，不過也需要留意孩子的行為，避免給他人造成困擾。一名員工就抱怨一對家長帶孩子到餐廳用餐，父母對於孩子的吵鬧感到無所謂，甚至還放任小孩隨意塗鴉，網友看了也搖頭表示：「只會生、會寵、放任沒在教的恐龍家長越來越多」。

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這名網友在臉書社團《爆怨公社》提到，日前某天傍晚6點，一對年輕爸媽及阿嬤帶著年約4歲的小孩到店裡用餐，期間小孩不停發脾氣哭鬧，硬是要長輩順從自己的意願，即使已經出餐，小孩仍然沒有停歇，年輕爸媽不僅沒有任何制止的動作，也絲毫不管是否打擾到其他用餐客人，僅那位疑似阿嬤的人不停安撫小孩。

更離譜的是，大人在用餐時，竟然還讓小孩拿畫菜單的筆在桌面亂畫，爸爸更未經過店家允許，擅自拿外帶傳單當作免費圖畫紙給小孩塗鴉，也無視小孩拿點餐筆在桌上用力敲打、破壞店家物品。

▲原PO表示小孩不僅吵鬧亂塗鴉，還將買不到一星期的點餐筆在桌上亂敲，導致筆頭被破壞變形，但家長一點歉意都沒有！（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO表示，小孩不僅吵鬧亂塗鴉，還將買不到一星期的點餐筆在桌上亂敲，導致筆頭被破壞變形，但家長一點歉意都沒有！（圖／翻攝自《爆怨公社》）
原PO強調自己並非計較菜單、點餐筆的成本，只是單純無法容忍這種家長放任小孩的行為，而且這組客人離開時也不曾對店家表達歉意，讓原PO忍不住直言：「認真說，不會教育就不要亂噴精好嗎？」、「我們對家庭客向來都相當友善，主要也都是接應家庭客為主，小朋友吃飯把桌面弄得亂七八糟的大有人在，我們也都能理解與接受，但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來作虐！」

貼文一曝光，許多網友紛紛表示：「恐龍家庭帶著小恐龍危害社會」、「先寵壞，然後長大再要求紀律，接著才說管不動-現代父母經」、「出門包包隨身帶著一支筆跟空白紙已經是我的習慣了，自己小孩想做的事本就自己該負責。」、「真的受不了這種屁孩，還有整場尖叫的」、「然後等到店家火大禁止那些會生不會教的家長帶小孩入內消費後，叫的最大聲的也同樣是這些人」、「還好我情願短暫給小孩看手機也不要吵到別人～就算被人惡意說傷眼睛只會3C育兒，小孩能很好的反應家長的素質至少不會造成別人困擾」、「有時候搞不好是阿嬤硬要慣著，父母不好插手」。（編輯：陳珮瑜）

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