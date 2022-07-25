小孩在餐廳哭鬧！父母「這反映」店員氣炸：不會教育別生

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更離譜的是，大人在用餐時，竟然還讓小孩拿畫菜單的筆在桌面亂畫，爸爸更未經過店家允許，擅自拿外帶傳單當作免費圖畫紙給小孩塗鴉，也無視小孩拿點餐筆在桌上用力敲打、破壞店家物品。
原PO強調自己並非計較菜單、點餐筆的成本，只是單純無法容忍這種家長放任小孩的行為，而且這組客人離開時也不曾對店家表達歉意，讓原PO忍不住直言：「認真說，不會教育就不要亂噴精好嗎？」、「我們對家庭客向來都相當友善，主要也都是接應家庭客為主，小朋友吃飯把桌面弄得亂七八糟的大有人在，我們也都能理解與接受，但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來作虐！」
貼文一曝光，許多網友紛紛表示：「恐龍家庭帶著小恐龍危害社會」、「先寵壞，然後長大再要求紀律，接著才說管不動-現代父母經」、「出門包包隨身帶著一支筆跟空白紙已經是我的習慣了，自己小孩想做的事本就自己該負責。」、「真的受不了這種屁孩，還有整場尖叫的」、「然後等到店家火大禁止那些會生不會教的家長帶小孩入內消費後，叫的最大聲的也同樣是這些人」、「還好我情願短暫給小孩看手機也不要吵到別人～就算被人惡意說傷眼睛只會3C育兒，小孩能很好的反應家長的素質至少不會造成別人困擾」、「有時候搞不好是阿嬤硬要慣著，父母不好插手」。（編輯：陳珮瑜）