超商微波食品「1規則」太尷尬！眾抖出內幕：CP值秒加倍
台灣便利超商密度超高，加上又是24小時營業的特性，已經成為民生不可或缺的商家之一。然而，其販售的微波食品，因有便利又快速的關係，經常成為忙碌上班族的三餐。不過近日就有人討論「超商微波食品瘋狂漲價是合理的嗎？」貼文引發廣大迴響，更釣出不少民眾揭開自己神奇買法，引起話題。
一名網友在PTT貼文指出「我每次如果吃超商的微波食品，一定會吃一個義大利麵配個小吃，像是雞球或者滷味之類的，這樣買一買大概就是10X元，結果現在一路漲價，漲到現在很誇張，主食就算了，常常吃的雞球從32元一路漲到49元到底想怎樣？而且幾乎全部小吃都這個價錢，會不會太扯啊？平民都快吃不起超商了！」
貼文一出，網友紛紛回應「貴又吃不飽，非必要不會考慮超商食物」、「我也真的很少吃超商，99元的東西完全吃不飽」、「咖哩飯也有漲....根本吃不飽」、「麵類覺得還行，飯類的飯量真的是....」、「超商一直都比外面貴，曾經吃一段時間後錢噴爆」、「飯麵價格幾乎都快100塊，比外面店家貴，重點是吃不飽才虧」。
另外，也有不少人提到「沒錢就是乖乖吃友善時光打折品」、「請瞄準打折時間去，一切都不會覺得貴」、「65折、7折買起來，CP值秒加倍」、「自從有即起品打折之後，我再也沒買過原價了」、「我也買友善時光阿，反正都立刻吃了」、「微波食品永遠只買打折+1，有便宜的幹嘛不買」顯然各大超商推出即期品打折規則之後，有些小資族為了省錢，每天都在等打折的時刻前往購買，從此再也不買超商原價微波食品，但也同時落實不浪費食物的精神，實在是微妙的小尷尬。（編輯：張嘉哲）