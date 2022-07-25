機器人比賽下棋！7歲童1動作「手指險壓斷」 驚悚畫面曝
俄羅斯日前發生一起機器人下棋壓傷人的意外事故。近日，莫斯科舉辦國際象棋公開賽，並讓一位機器人和4名孩童下棋，結果卻壓傷其中一名男童的手指，最終男童只能頂著石膏，完成接下來幾天的比賽，主辦單位更直言，是男童太急著移動棋子，才會導致悲劇發生。
綜合俄國媒體報導，這起事件發生於7月13至20日舉辦的莫斯科國際象棋公開賽，7歲男童Christopher與其他3位同年齡、同是國手級的孩子們，一同對弈西洋棋機器人，怎料，機器人吃完一枚棋子後，輪到男孩移動時卻被機器人壓住手指，男孩痛到離開地面，其他人見狀才急著上前幫助脫困。
所幸，經醫師診斷後確定，男童手指僅有骨折，並無太大傷勢，最後打上石膏繼續完成後幾天的比賽。對此，俄羅斯西洋棋聯會副主席Sergey Smagin則指稱，是男童急著移動棋子，沒有等待機器人完成動作，手指被誤當成棋子才釀成悲劇，更強調這台機器人參加過多次比賽展覽，而且另外3名孩童也都沒事。
不過隨著監視器的驚悚畫面曝光後，也引起俄羅斯社會關注。目前，男童的父母已經報警，案件交由檢方處理，而莫斯科西洋棋聯會也把此事件，呈報給莫斯科體育局調查懲處。（編輯：詹鎰睿）