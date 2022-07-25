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男挖「藍色泡麵」絕版難忘！過來人全哭暈：當年爽嗑3碗

▲有網友近日挖出已絕版的藍色泡麵，引來過來人不禁淚喊「竟然還可以看得到！」（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友近日挖出已絕版的藍色泡麵，引來過來人不禁淚喊「竟然還可以看得到！」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 11:30:25

台灣泡麵款式琳瑯滿目，近年還有外國品牌出現，消費者的選擇更加多樣，但隨著時代更迭，許多產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名網友整理長輩房間時，意外挖出絕版藍色泡麵，引起過來人們淚哭「天啊竟然還可以看得到」。

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有網友於臉書社團《爆廢公社》上分享，表示最近在整理長輩房間時，意外找到一碗過期已久的泡麵，從照片中可見，原PO手裡拿著一碗藍白包裝的泡麵，上頭印有「Q cup」的品名，且是長崎海鮮湯麵口味，讓原PO忍不住驚呼「蓋一個絕版還買不到的產品，又一個不小心存放到過期才出現的泡麵…」。

▲網友挖出經典泡麵「Q cup」，隨即驚呼「蓋一個絕版還買不到的產品，又一個不小心存放到過期才出現的泡麵…」。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友挖出經典泡麵「Q cup」，隨即驚呼「蓋一個絕版還買不到的產品，又一個不小心存放到過期才出現的泡麵…」。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，立馬喚起許多老饕回憶，大讚直呼「這超級好吃！！天啊竟然還可以看得到」、「這個我真的超愛，但大概要吃三碗才有感覺」、「高中最喜歡買這個去學校偷泡來吃，我都買粉色味增口味」、「以前讀書的時候超愛，小小一碗超好吃的」、「可惜真的絕版了」、「這就是最適合宵夜的份量，沒有很餓，可是有熱湯就是滿足」。

據了解，這款泡麵當時是由「康師傅」所生產的，但康師傅2014年發生強冠香豬油事件後，市場就不再生產銷售康師傅的泡麵，康師傅亦於2017年初宣布退出台灣市場，所以目前市面上已買不到該款泡麵。（編輯：陳雅雲）

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