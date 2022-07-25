好市多會員卡「神級服務」拯救人妻！內行認了：都帶它逛
知名連鎖美式賣場「好市多」近年來話題不斷，因其商品CP值極高，儘管主打消費會員制度，仍然廣受台灣人喜愛。對此，最近就有會員發現好市多「隱藏服務」，而引起熱烈討論。
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，表示前陣子前往好市多賣場，卻在入口處驚覺忘記攜帶會員卡，但她靈機一動想起「好像可以在服務台辦《臨時證》」，隨即動身前往櫃檯申辦，「拿到臨時卡！才發現名字打錯了！櫃檯說：下次帶證件來，重辦一張，改名字！還好！有帶手機，可以用Apple Pay 付錢！因為零錢包只有1000多」。
貼文曝光後，不少會員紛紛留言「還好現在有手機可以付費」、「上次我跟我老公直接回家拿」；也有人推薦申辦好市多電子會員卡，直言「會員綁定app後，去賣場只要帶手機就好了」、「App有電子會員卡，不用卡片也不用申請臨時證，帶手機就好了」、「現在都只帶手機去逛」、「辦了電子會員以後，實體卡很少用了，也幾乎用不到」。
據了解，好市多主要採會員制，民眾必須出示會員卡才可進入賣場，但近年來「COSTCO好市多」APP新增「電子會員卡」、「Costco Pay」、「黑鑽卡2%回饋金及升等費用查詢」等功能，會員只要透過手機認證並註冊電子會員卡，設定完成後攜帶身分證明文件至會員部開通，日後進入賣場出示電子會員卡即等同實體卡片。（編輯：陳雅雲）