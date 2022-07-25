呆萌女神元元羞喊理想型！只愛男生「1條件」：贏我就好
被網友譽為「呆萌女神」的女星元元（吳婕安），日前推出個人第3本寫真，引發粉絲暴動搶購。不過，常被大家視為理想女友的她，最近也大方分享自己喜歡的男生主要條件，更爆料自己的戀愛性格，害羞直呼「絕對是被動的」。
元元24日在IG上開放粉絲們問答，除了提到自己是怎麼保持招牌瀏海，以及最喜歡的顏色和食物以外，面對愛情觀方面問題也很大方，親切的一一回答。有粉絲詢問「元元喜歡的男生內外在條件？」她則回答：「比我聰明就可以了，我平常做事腦子少根筋」。另一名粉絲則問到「元元在感情中是屬於主動的還是被動的呀？」沒想到元元竟自爆：「絕對是被動的，因為我屬於害羞型」。
不過，元元也強調，如果是男方希望她主動，她也是可以接受的，「我會改，看對方喜歡怎麼樣，就變成什麼樣的人！」但在另一位粉絲的問題中，「男友常常忽冷忽熱好好談的時候又都回不知道，我是不是應該分手？」似乎也能看出元元，在愛情上也很有自己個性，她回答「我可能也會學他忽冷忽熱，怎麼對我就怎麼對他，看誰撐比較久，要讓對方將心比心，痛苦不能我們女生吧」。
而這次元元推出個人第3本寫真書，是她睽違3年的作品，尺度更勝以往，簡直瀕臨危險曝光邊緣。有趣的是，她直播開箱新書時，還被室友放大鏡檢視判定走光，被她笑說「看太細了！」另外，元元也在個人YouTube頻道分享拍攝寫真的花絮影片，布料極少的泳衣都承受不住她的好身材，還一度被浪打到泳衣掉下來。（編輯：詹鎰睿）