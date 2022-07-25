飲料1天1杯沒事？「複利」驚人年胖23.7公斤：戒癮靠3招
大家都知道投資理財如果能產生「複利效果」，一點一滴累積只會讓財富越來越多，健康的好習慣長久累積也會讓身體越來越好，但如果是壞習慣長時間持續下來，「複利」也會讓你越來越胖！好日子診所院長黃煜晏醫師利用台北市食材登錄平台，計算「每天喝一杯飲料」累積的複利效果，令人震驚的發現，如果每天喝1杯焦糖瑪奇朵，每週將多攝取3500卡熱量，1年下來恐會讓你增加23.7公斤的體重；很多上班族最愛的冰拿鐵，如果每天1杯，1週下來累積也有2800卡的熱量，恐讓人年胖15.4公斤！黃醫師提醒，想戒掉喝飲料的壞習慣要把握3大原則，遠離飲料店、嘗試用其他飲料代換，最重要的一點是「千萬別在口渴或肚子餓的時候點飲料」，就能減少不理智點餐。
現在正值盛夏期間，上班族幾乎每天人手1杯飲料或咖啡，可別以為只喝1杯沒關係，其實這種慢慢累積的「複利效應」恐怕會讓你身體受不了，直接反應就是在體重上！黃煜晏醫師計算，1杯600cc的焦糖瑪奇朵熱量就高達500卡，就算每天只喝1杯，1週下來也多攝取了3500卡，持續1年後會讓你發胖23.7公斤。普遍會讓人覺得相對健康的「紅茶拿鐵」，1杯700cc就有400卡，持續喝1年會讓你發胖19公斤，是「熱量殺手」排行榜第二名。而上班族最愛的冰拿鐵，1杯600cc也有325卡，每天喝下來1年恐怕會胖15.4公斤。
另外，夏天大家最愛的消暑飲料蜂蜜綠茶及梅子清茶，每杯650cc就分別有314卡及211卡，持續喝1年會發胖14.64公斤與10公斤。而冰涼的木瓜牛奶是很多人夏天的最愛，雖然主要成分是木瓜跟牛奶，但1杯480cc也有280卡，持續喝1年也會發胖14.9公斤。
黃煜晏說，很多人以為每天喝1杯飲料沒有什麼，但從這樣的傻瓜算法，即便不考慮有沒有其他運動或飲食習慣，就可以看出壞習慣的複利效應相當驚人！長期攝取太多飲料不只造成肥胖，更可能引發例如三高等健康問題，長期下來對身體影響相當巨大。
黃煜晏提醒，想改掉喝飲料的壞習慣有三大方式，首先最簡單的就是「遠離飲料店」，不要讓誘惑出現在眼前，就能明顯降低「不小心」買到的機率，如果每天上班路途都會經過愛喝的飲料店，試著繞路看看，也能多走兩步路幫助代謝。如果真的太想喝，尤其在減重期間限制重重，當理智線斷裂時很可能就會前功盡棄，其實可以試著用「代換」的方式，例如想喝奶茶改喝鮮奶茶，想吃珍珠這類有口感的配料，就改吃熱量較低的愛玉，真的忍不住想喝甜的飲料，就改喝蜂蜜水或氣泡水，都能有效降低慾望。
最後黃煜晏特別提醒，千萬不要在口渴或肚子餓的時候點飲料，因為此時最容易讓控制不住亂點一通，不只破功還吃下更多熱量，所以慎選時機喝飲料，也是有效戒除壞習慣的重要方法。