高中群組多人退出！網見「1共通點」急勸：千萬別加回來
暑假期間，不少畢業生已經開始回憶班上生活，心中滿是感慨。近日，就有網友發現高中的聊天群組竟然超多人都退出了，讓他非常難過，決定重新加回來。結果眾人一看文章後卻不斷阻止勸退，「都畢業了就放過人家吧！」
網路論壇Dcard，一名男網友匿名PO文「把退群的人加回來！」他表示，高三畢業到現在才發現，有好多同學都陸續退出群組，而且都是安安靜靜的人，讓他感到不捨，直呼「真的好難過他們退群了，都同班了三年，所以把他們加回來，希望他們回歸大家庭的懷抱~」
貼文曝光後，大家紛紛勸退「不要勉強別人，你都說退群的大多是安靜的同學，都畢業了放過別人吧！也許退群對他們而言是一種解脫，可能你這樣的善意，會讓別人覺得尷尬」、「自己在一廂情願，跟同班三年這樣很難過，但有沒想過會退可能是因為三年並沒有跟你相們處得那麼開心？」「多餘的舉動duck不必」。
底下也出現不少過來人分享心境「又不是班上的核心人物！加班群有什麼意義」、「確實！終於等到畢業可以解脫了」、「解脫+1…在學時期一直不敢退，畢業後終於可以全部刪光光」、「確實解脫，哀居也退光光，兩個字大解放」、「好不容易畢業了還要綁架？」「不是每個人的學生時代都是美好回憶，有些人在我們背後發生了什麼沒人知道，只想安靜的結束這段回憶而已」。（編輯：詹鎰睿）