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高中群組多人退出！網見「1共通點」急勸：千萬別加回來

▲有網友發現，畢業後的高中群組一堆人退掉，讓他決定全部加回來，結果行為並未獲得大家認同，「都畢業了就放過人家吧」。（示意圖／Pixabay）
▲有網友發現，畢業後的高中群組一堆人退掉，讓他決定全部加回來，結果行為並未獲得大家認同，「都畢業了就放過人家吧」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 15:01:47

暑假期間，不少畢業生已經開始回憶班上生活，心中滿是感慨。近日，就有網友發現高中的聊天群組竟然超多人都退出了，讓他非常難過，決定重新加回來。結果眾人一看文章後卻不斷阻止勸退，「都畢業了就放過人家吧！」

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網路論壇Dcard，一名男網友匿名PO文「把退群的人加回來！」他表示，高三畢業到現在才發現，有好多同學都陸續退出群組，而且都是安安靜靜的人，讓他感到不捨，直呼「真的好難過他們退群了，都同班了三年，所以把他們加回來，希望他們回歸大家庭的懷抱~」

▲有網友發現，畢業後的高中群組一堆人退掉，讓他決定全部加回來，結果行為並未獲得大家認同，「都畢業了就放過人家吧」。（圖／Dcard）
▲不少網友認為，原PO不用硬把所有人加回來，反而還會造成更多困擾。（圖／Dcard）
貼文曝光後，大家紛紛勸退「不要勉強別人，你都說退群的大多是安靜的同學，都畢業了放過別人吧！也許退群對他們而言是一種解脫，可能你這樣的善意，會讓別人覺得尷尬」、「自己在一廂情願，跟同班三年這樣很難過，但有沒想過會退可能是因為三年並沒有跟你相們處得那麼開心？」「多餘的舉動duck不必」。

底下也出現不少過來人分享心境「又不是班上的核心人物！加班群有什麼意義」、「確實！終於等到畢業可以解脫了」、「解脫+1…在學時期一直不敢退，畢業後終於可以全部刪光光」、「確實解脫，哀居也退光光，兩個字大解放」、「好不容易畢業了還要綁架？」「不是每個人的學生時代都是美好回憶，有些人在我們背後發生了什麼沒人知道，只想安靜的結束這段回憶而已」。（編輯：詹鎰睿）

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