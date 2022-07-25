跨世代論壇8/18登場 報名火熱增名額！邀200名青年參與
立法院三月通過18歲公民權修憲案，11月26日九合一大選將交由公民投票複決，若順利通過修憲案，未來台灣年滿18歲的公民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。台灣民主一步步深化，如今將面臨世代交替、投票年齡下修，《NOWnews今日新聞》也將在8月18日舉辦跨世代論壇，邀請朝野年輕政治領袖，討論青年參政相關議題，要讓政府聽到「青年聲音」！
跨世代論壇8月18日登場，這是《NOWnews今日新聞》第三次舉辦年度論壇，本屆論壇主題包含「青年該如何參政？」、「民代組成方式對青年友善嗎？」、「青年參政年齡限制如何放寬？」，每場論壇更開放現場QA，與各參選人直球對決，讓台灣邁進更好的世代。
《NOWnews今日新聞》也與臺灣青年民主協會、臺灣學生聯合會、政治大學學生會、政治大學政治系、政治大學法律系、台灣大學學生會、台灣大學政治系、台灣高中職學生自治聯盟、世新大學新聞人報社、台灣少年權益與福利促進聯盟團體合作，總共預計開放約200名報名名額，消息一出，有部分團體報名名額瞬間額滿，相當搶手。
這次論壇三場座談會，其中兩場分別由網紅志祺七七、鬼才阿水擔任主持人，另外來賓預計邀請總統蔡英文、前新竹市長林智堅、民進黨立委范雲、國民黨立委林為洲以及各政黨縣市議員、學者與學生代表等，活動精采可期。