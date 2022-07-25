好市多線上購買1物！他見「整坨流出」秒崩潰：慘不忍睹
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，而許多人不方便、沒時間到賣場購物，也會使用好市多線上購來補貨，對此，就有一名男網友今（25）日收到好市多線上購物的商品，豈料一拆箱竟然看到「巧克力」整個流出，讓他很傻眼，貼文一出，掀起熱議。
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示剛從貨運大哥手上收到熱騰騰的好市多線上購物商品，「一打開，箱子裡的巧克力流了滿身大汗」，只見整盒巧克力有一半都融化了，甚至流到外面箱子都是，也讓他直呼「這種天氣真的要考慮一下自己訂購的商品會不會很怕熱~囧，看來又要親自跑一趟換貨了」。
貼文一出，掀起熱議，「最近不能線上購買巧克力，已經有太多案例」、「真的，我的巧克力球溶成巧克力磚了」、「可見車廂有多熱」、「我在夏天會盡量少買這類不耐熱商品，有過買回來整個團結在一起的，看了心也揪一起」、「這個天氣的巧克力只能用慘不忍睹來形容」、「不只融化，都流到箱子上了，真有人覺得冷凍整形就能吃？」
也有人分享解方，「夏天買巧克力要用冷藏配送的，常溫一定會化的」、「冷凍就不用退貨了！冷凍過，再打開吃，還是很好吃啊」、「太熱想吃自己買保險點」、「其實…幫它們整容一下…還是可以吃的（先放冰箱幾分鐘）」、「建議好市多官網將巧克力產品列入低溫宅配選項」。（編輯：郭佩蓉）