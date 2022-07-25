50元以下「泡麵王者」是誰？老饕推爆2神級組合：飽到吐
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐；不過近年物價上漲，也更讓人在意CP值，對此，就有網友好奇「50元以下的『泡麵王者』是誰」，貼文一出，也有老饕分享神級組合，大讚「飽到吐」。
該名網友在PTT以「50塊下的泡麵誰才是王者？」為題發文，表示市面上泡麵百百款，通常50塊以下的泡麵都沒有那種肉塊調理包，風味也就少一半，但現在有肉塊的泡麵，價格通常都60以上，也快一個便當的錢了，因此他也好奇「那有沒有哪款泡麵是50元以下的不敗王者，吃起來不會讓人覺得死鹹的」？
貼文一出，掀起熱議，「阿Q泡菜」、「味味A排骨雞，一碗好像22元」、「印尼泡麵」、「味味A排骨雞」、「素飄香麻辣燙吧」、「日清」、「來一客海鮮口味」、「黑色辛拉麵」、「來一客、蔥燒牛肉麵、肉臊米粉、維力炸醬」。
其中，也有老饕推薦2神級組合，大讚「飽到吐」、「不到50」，「大乾麵（紅油擔仔）+王子麵2包=飽到吐」、「維力炸醬麵+來一客，還不到50」；而「維力炸醬麵」則是受到最多人提及的，「維力炸醬麵，百吃不膩」、「維力真的好讚，百搭」、「問就是維力」。（編輯：郭佩蓉）