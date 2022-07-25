天價！義大利「國王權杖」金箔冰淇淋　一球要價2133元

天氣好熱，大家免不了想來個香濃的冰消消暑氣，不過你會願意花多少錢吃一支冰？義大利一間冰淇淋店就推出一支超狂的「國王權杖King’s Sceptre」冰淇淋，不僅貼上滿滿金箔，還擁有特殊食材，一球就要價70歐元（約新台幣2133元）！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，這間店來自於義大利巴里省魯沃迪普莉亞（Ruvo di Puglia）的知名冰淇淋店「Mokambo Gelateria」，是由一對名為Vincenzo Paparella文森佐以及Giuliana茱莉安納的兄妹共同擔任店主，其實他們來自於手工冰淇淋家族，目前是第四代，日前他們以曾祖父的古老食譜，研發出好幾款天然食材製成的冰淇淋，在當地頗負盛名，其中又以這一款「國王權杖冰淇淋」掀起一股討論。▲這款純手工冰淇淋不僅用料不馬虎，除了外面包裹一層金箔以外，裡頭還添加稀有的「伊朗番紅花」！（圖／IG帳號mokambogelateria）而這款「國王權杖冰淇淋」的用料一點都不馬虎，以餅乾甜筒盛裝高級奶油以外，裡面還有開心果、焦糖絲，並添加一公克要價55歐元（約新台幣1675元）的「伊朗番紅花」，最後在冰淇淋外層裹上一整片金箔。▲這一球「國王權杖冰淇淋」要價70歐元（約新台幣2133元）！（圖／IG帳號mokambogelateria）雖然不少人聽到價格後直搖頭，表示寧願花70歐去吃大餐，不過也有民眾試過這一款「國王權杖冰淇淋」都大讚氣味非同凡響，「我可以嚐到大地和花的味道，雖然聽起來很瘋狂，但它不會融化得太快， 一切都很美妙！」現在一起來看看冰淇淋的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 Zoomin |A World Of Inspiration（@zoomin_tv）分享的貼文冰淇淋霸主不是哈根達斯？「低調神牌」老饕認了：很滑順不死族冰淇淋！實測「31度放1hr」結果驚人 網：能吃嗎超商「紅色小櫃台」要幹嘛？網一看喊：店員真的該加薪香蕉太多怎麼消？內行曝「特殊吃法」：口感超像冰淇淋