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他當沖爽賺6百萬！「棄月薪16萬」專心炒股　2年後下場曝

▲比起穩定的工作收入，投資可以更迅速增加資產，但也伴隨著不小風險。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲比起穩定的工作收入，投資可以更迅速增加資產，但也伴隨著不小風險。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 16:19:01

比起穩定的工作收入，投資可以更迅速增加資產，但也伴隨著不小風險。就有位人妻崩潰表示，老公在2年前玩股票當沖嚐到甜頭，賺了600多萬元，便決定辭掉月薪16萬的工作專心操作股票，然而兩年後的現況曝光卻令人不勝唏噓。

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一位人妻在臉書《靠北老公2.0》上發文提到「2020年時，我老公從股市嚐到一點甜頭，只靠當沖大概賺了600多萬，還買了一台特斯拉，之後就決定把月入16萬的工作辭掉專職股票當沖」。但好景不常，人夫2021年上半年操作很順利，甚至還將每日額度加大，每天進出都是千萬，不料下半年翻車，整年總結只小賺20萬，讓整個家吃飯都快成問題。

▲原PO目睹老公一步步走向債務深淵。（圖／翻攝《靠北老公2.0》）
▲原PO目睹老公一步步走向債務深淵。（圖／翻攝《靠北老公2.0》）
到了今年(2022)，人夫仍沒記取教訓，從年初一路「小賺大賠」，到7月初已經賠掉1千萬元，在6月時甚至為了籌錢，還將特斯拉賣掉。原PO見狀也苦勸老公「別再這樣玩了」，但男方仍聽不進去，還在7月21日做空被嘎漲停，「一天200多萬直接沒了」。

這樣的慘況也讓原PO心寒「離婚協議書我寫好了，勸大家真的別當沖，那些賺錢的對帳單，多半背後有你不知道的金主在支撐，又或是有好幾個帳號，今天哪個帳號賺錢就貼賺錢的帳單，他們有本金賠，但我可不想人生賠在這段婚姻，或許我很現實，但這就是人生」。

不少網友看完也紛紛搖頭回應「真的瘋，16萬薪水是她的根基，太重要了，賭徒心態真的不行」、「只能來點一首：繁華攏是夢」、「極多數人不來股市一下，都不知道自己適合工作呢」、「沒見好就收輸到脫褲子還想著扳回來，如果他還有這種心態應該過不久就會跑去借高利貸」。

「當沖」為當日沖銷（Day Trading）的簡稱，意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差，股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期持股來的高很多，可以短期進帳數萬元，也可能慘賠大量金額。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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