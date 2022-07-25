播禁歌為看板默哀！「桃園新選風」要檢警查幕後黑手

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「桃園新選風」成員、龜山區議員牛煦庭於記者會中，出示「對話截圖」、「匯款紀錄」以及「合約」並強調，「桃園新選風」連線和巨星廣告公司之間訂有廣告牆面的租賃契約，租期從7月21日到11月20日，但是巨星廣告竟然對於自己所簽訂的契約視若罔聞、違反誠信，拆除客人刊登的廣告。牛煦庭引述契約條款指出：「尚有影響乙方（桃園新選風）使用權利之情事發生，甲方（巨星廣告）願負擔排除或賠償損失之責，絕無異議。」
牛煦庭指出，假若大樓管委會認為廣告不妥，巨星廣告依照契約本來就要去跟管委會說服溝通，怎麼反過來聯合管委會施壓新選風要求下架？牛煦庭強調，至今這份契約仍然有效，對於該版位仍有使用權，理論上來說，巨星廣告應該立即把「桃園新選風」的廣告看板再掛回去！
牛煦庭表示，廣告公司三番兩次改變說辭，一下扯警察局施壓，已被警察局嚴正駁斥；一下說很多住戶抗議，又被大樓總幹事打臉；一下說擔心激進分子鬧場，卻不願意透露具體消息！最後竟然還說聯絡不上我們，所以逕行拆除！牛煦庭強調，今天出具完整對話紀錄，可以證明確有通話，且在通話內容中直言反對拆除，顯然巨星廣告刻意忽略！
桃園新選風」連線成員毛嘉慶指出，距離九合一大選還有4個多月時間，這次迫害言論自由事件絕對不會是最後一件，各界不應袖手旁觀，特別是非綠陣營的在野各方，如果大家繼續沉默，就會被惡狼當成軟弱易分化打擊的羊群。毛嘉慶誓言，會讓訴求看板遍地開花，為民主自由爭一口氣！