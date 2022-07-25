COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

播禁歌為看板默哀！「桃園新選風」要檢警查幕後黑手

▲「桃園新選風」連線成員痛批，廣告商違反合約強拆客戶廣告，幕後是否有政治力介入，要求檢警要介入調查。（圖／毛嘉慶提供）
▲「桃園新選風」連線成員痛批，廣告商違反合約強拆客戶廣告，幕後是否有政治力介入，要求檢警要介入調查。（圖／毛嘉慶提供）

記者李春台/桃園報導

2022-07-25 16:42:042022-07-25 16:46:06

「桃園新選風」連線在23日當天上午8點才掛上的看板，當天下午5點就「被消失」。今（25）日上午「桃園新選風」連線成員召開記者會痛批，廣告商違反合約強拆客戶廣告，幕後是否有政治力介入，要求檢警要介入調查。記者會現場連線成員還為被強拆的看板默哀，背景音樂還挑選了戒嚴時期的禁歌「美麗島」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「桃園新選風」成員、龜山區議員牛煦庭於記者會中，出示「對話截圖」、「匯款紀錄」以及「合約」並強調，「桃園新選風」連線和巨星廣告公司之間訂有廣告牆面的租賃契約，租期從7月21日到11月20日，但是巨星廣告竟然對於自己所簽訂的契約視若罔聞、違反誠信，拆除客人刊登的廣告。牛煦庭引述契約條款指出：「尚有影響乙方（桃園新選風）使用權利之情事發生，甲方（巨星廣告）願負擔排除或賠償損失之責，絕無異議。」


牛煦庭指出，假若大樓管委會認為廣告不妥，巨星廣告依照契約本來就要去跟管委會說服溝通，怎麼反過來聯合管委會施壓新選風要求下架？牛煦庭強調，至今這份契約仍然有效，對於該版位仍有使用權，理論上來說，巨星廣告應該立即把「桃園新選風」的廣告看板再掛回去！


牛煦庭表示，廣告公司三番兩次改變說辭，一下扯警察局施壓，已被警察局嚴正駁斥；一下說很多住戶抗議，又被大樓總幹事打臉；一下說擔心激進分子鬧場，卻不願意透露具體消息！最後竟然還說聯絡不上我們，所以逕行拆除！牛煦庭強調，今天出具完整對話紀錄，可以證明確有通話，且在通話內容中直言反對拆除，顯然巨星廣告刻意忽略！


桃園新選風」連線成員毛嘉慶指出，距離九合一大選還有4個多月時間，這次迫害言論自由事件絕對不會是最後一件，各界不應袖手旁觀，特別是非綠陣營的在野各方，如果大家繼續沉默，就會被惡狼當成軟弱易分化打擊的羊群。毛嘉慶誓言，會讓訴求看板遍地開花，為民主自由爭一口氣！

林智堅論文涉侵權無作為？賴香伶向監院檢舉科管局瀆職

新竹球場經驗　賴香伶：拜託不要帶來桃園

沒說林智堅論文沒問題　張善政：只是要他出來說清楚

說好的君子之爭呢？林智堅：負面選舉不是市民所期待

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.18%19.82%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀