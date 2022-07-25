吃飯到一半抬頭驚見「腳卡天花板」狂踢！網驚：天殘來了
天殘腳出現啦！近日網路上流傳一段影片，只見畫面中天花板破了一個大洞，竟有一隻腳在空中揮舞，看起來十分荒唐，影片一出立即讓全場笑瘋，紛紛留言直呼：「天殘腳已經練到第九重，任何高手我都不怕！」
該名網友昨（24）日在臉書「爆廢公社二館」中分享一段影片，只見影片中的背景為室內空間，不過往上看發現天花板竟然破了一個大洞，一隻腳就這樣踏破天花板，在空中伸啊伸，疑似想將腳收回樓上，這讓原PO忍不住笑喊：「飯吃的好好的，天外插來一腳！」
貼文一出，網友全笑瘋留言，「這腳太嚇人」、「天殘腳」、「趕緊逃啊，進擊巨人來了」、「這天花板是保麗龍的嗎」、「這時候撓他腳底」、「這是傳說中的降肉嗎XD」、「被埋在建材裡的人復活了」、「老王躲在天花板」、「天殘腳已經練到第九重，任何高手我都不怕」。
也有網友點出會有這意外，應該是層版問題，「看起來應該是矽酸鈣、石膏板之類的材質，沒踩骨料沒辦法承受人的重量，塑膠搞不好還更堅固」、「這是層板的問題⋯樓跟樓之間的層板都是有鋼條及水泥，這樣才能承重，正常不會貫穿，這就是房子結構問題.....裝潢只是天花板的裝飾而已」、「矽酸鈣，防火的，耐燒，缺點就是很脆弱」。（編輯：賴禹妡）