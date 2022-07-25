駕訓班教S彎技巧平常用的到？網笑：路走太少才會問這個
相信考過汽車駕照的各位駕駛人，一定都有在駕訓班學過S彎曲線進退，這個堪稱是考照時最大的魔王關卡，卻有人似乎不太實用？一名網友拿照後從沒運用過這項技巧，便好奇詢問學S彎是否實用？立刻引起網友熱議。
這名網友在《PTT》以標題「駕訓班的S彎，各位生活上用過了嗎？」發文，表示日前看到影片，才突然想起當初在汽車駕訓班學開車時，教練有教S型前進後退，但是原PO到現在都還沒遇過S彎，因此好奇詢問各位駕駛使否使用過這項技巧？
貼文一曝光，立刻引來大批網友留言：「路走太少才會問這個」、「駕訓班只是給你一個概念，實際要看路況」、「主要是靈活轉彎，很容易派上用場啊」、「是沒開過山路嗎？山路就類似啦。」、「無尾巷停車退車到大馬路都有用，甚至更難」、「鑽車縫會用到啊」、「有些賣場停車場就很像」、「其實有用，主要是學抓車輪跟路邊的距離，那種感覺，當然背口訣的那種就沒用了」、「田間小路很常用到」。
另外也有網友表示部分地區有許多S彎：「來基隆就用得到」、「是不是沒進過中永和巷子？」、「有沒有去開過阿里山或去南投清境」、「微風南山停車場，還加上陡下坡」、「一看就知道沒開車去過新北」、「去新店永和巷子就用到了」。（編輯：陳珮瑜）