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木星週五逆行！遭逢逆境「這潛能」被激發　神準測驗解答

▲是冥、土、海、木四星共逆的狀態，可能會使未來的生活產生不小的變化。（示意圖／取自unsplash）
▲是冥、土、海、木四星共逆的狀態，可能會使未來的生活產生不小的變化。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 17:37:24

塔羅牌老師艾菲爾指出，代表樂觀好運的木星在7/29開始，也要加入行星逆行的行列，屆時就是冥、土、海、木四星共逆的狀態，可能會使未來的生活產生不小的變化，不過這個變化也可能會讓人置之死地而後生，帶來無限的可能性與發展，因此公布一項測驗，「說不定你其實一直都擁有著轉化未來、突破逆境的超能力！」 

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▲塔羅牌艾菲爾老師透露了「12星座」一周運勢，其中這位合作運、戀愛運、婚姻運都很好，不過也要小心身旁有小人眼紅。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾指出，代表樂觀好運的木星在7/29開始，也要加入行星逆行的行列。（示意圖／取自pixabay）
1.突然被公司辭職時，你可能會怎麼做 

馬上投履歷或申請相關補助- 

第2題跟朋友訴苦，並請朋友介紹工作-第3題  

2.心儀的對象似乎對你沒意思，你會？ 

放寬心，先過好自己的生活-第4題 

想盡辦法攻克他-第5題  

3.如果跟朋友出去旅行，你喜歡主導行程嗎？ 

否-第6題 

是-第7題  

4.路上巧遇半生不熟的同事，你會？ 

笑著打招呼-第8題 

低頭走過-第5題  

5.如果失戀了，你要多久才能放下？ 

兩周以內-第9題 

超過兩周-第6題  

6.曾因為幫助朋友而讓自己很辛苦？ 

否-第7題 

是-第10題  

7.你比較習慣被上司鼓勵，還是嚴格教育？ 

嚴格教育-第11題 

鼓勵-第12題  

8.遇到困難時，你通常覺得自己會成功？ 

是-答案A 

否-第9題  

9.你偶爾會期待生活多一些挑戰？ 

是-答案B 

否-第10題  

10.今晚想找人吃飯，現在馬上就能約到人？ 

是-答案C 

不確定-第11題  

11.進餐廳時，常常看著菜單猶豫許久？ 

不會-答案D 

會-第12題  

12.能夠一個人去吃火鍋？ 

否-答案C 

是-答案B 

【測完看答案】 

答案A、好運潛能 

你的個性樂觀積極，就算有困境可以將你的外在生活打倒，也無法摧毀你的內心，而幸運之神最青睞的，就是樂觀的人，你會發現過往遇到困難時，總是能化險為夷，失業很快就能找到薪水更好的新工作、被分手很快就遇到新對象，其中的秘密就在於外界放棄你時，你從來不會放棄自己，會讓自己保持在最佳狀態，等到好機會來臨時，才有本錢放手一搏，珍惜這樣的潛能，可以讓你的未來永遠保留一盞燈，通常遇到困境時，你一年就能脫離低迷運勢。 

答案B、創意潛能 

很多人遇到困境栽跟頭，是因為不知變通，分手了讓自己徹底崩潰、失業了還鑽牛角尖，人最怕的，不是被外界困住，而是自己困住自己，你除了腦袋靈活，擅長在逆境中找出路，更可貴的是你不執著的個性，遇到困境，整理一下情緒就能放下，讓自己永遠在往前走，因此你會發現，困境對你而言往往是突破的臨界點，跨過困境，你總是比過往的自己更強一些，反而安逸的環境會限縮你的創意，通常遇到困境時，你不超過半個月就能脫離低迷運勢。 

答案C、友情潛能 

你平常就是與人為善的人，身邊有人遇到困難，你也會毫不猶豫捲起袖子幫忙，這也讓你默默構築起堅實的人際網絡，在遇到困難時，你會發現雪中送炭的人比你想像得更多，除了身邊人的善良，更該歸功的是你平常經營人際關係的努力，除了實質上的協助，你比一般陷入困境者還多了朋友的安慰，心靈力量不可小覷，這可以讓你更舒服、更不痛苦的度過困難，通常遇到困境時，你花半年就能脫離低迷運勢。 

答案D、主導潛能 

說實話，人們不那麼害怕厄運，怕的是之後無法再起，有人靠著靠著好運再起，有人靠著朋友相助，而你所依靠的就是你自己，你有強大的自主意識與獨立思考能力，尤其在團隊陷入困境時就是你發威的時刻，你會快速找到問題、組織每個人的力量、想到解決方案、最後是強健的執行力。所以遇到困境時，你往往會登高一呼，不讓自己成為沈默的、軟弱的受害者，甚至能鼓勵他人，成為大家眼中的明燈，通常花3個月就能讓自己東山再起。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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