木星週五逆行！遭逢逆境「這潛能」被激發　神準測驗解答

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第2題跟朋友訴苦，並請朋友介紹工作-第3題
2.心儀的對象似乎對你沒意思，你會？
放寬心，先過好自己的生活-第4題
想盡辦法攻克他-第5題
3.如果跟朋友出去旅行，你喜歡主導行程嗎？
否-第6題
是-第7題
4.路上巧遇半生不熟的同事，你會？
笑著打招呼-第8題
低頭走過-第5題
5.如果失戀了，你要多久才能放下？
兩周以內-第9題
超過兩周-第6題
6.曾因為幫助朋友而讓自己很辛苦？
否-第7題
是-第10題
7.你比較習慣被上司鼓勵，還是嚴格教育？
嚴格教育-第11題
鼓勵-第12題
8.遇到困難時，你通常覺得自己會成功？
是-答案A
否-第9題
9.你偶爾會期待生活多一些挑戰？
是-答案B
否-第10題
10.今晚想找人吃飯，現在馬上就能約到人？
是-答案C
不確定-第11題
11.進餐廳時，常常看著菜單猶豫許久？
不會-答案D
會-第12題
12.能夠一個人去吃火鍋？
否-答案C
是-答案B
【測完看答案】
答案A、好運潛能
你的個性樂觀積極，就算有困境可以將你的外在生活打倒，也無法摧毀你的內心，而幸運之神最青睞的，就是樂觀的人，你會發現過往遇到困難時，總是能化險為夷，失業很快就能找到薪水更好的新工作、被分手很快就遇到新對象，其中的秘密就在於外界放棄你時，你從來不會放棄自己，會讓自己保持在最佳狀態，等到好機會來臨時，才有本錢放手一搏，珍惜這樣的潛能，可以讓你的未來永遠保留一盞燈，通常遇到困境時，你一年就能脫離低迷運勢。
答案B、創意潛能
很多人遇到困境栽跟頭，是因為不知變通，分手了讓自己徹底崩潰、失業了還鑽牛角尖，人最怕的，不是被外界困住，而是自己困住自己，你除了腦袋靈活，擅長在逆境中找出路，更可貴的是你不執著的個性，遇到困境，整理一下情緒就能放下，讓自己永遠在往前走，因此你會發現，困境對你而言往往是突破的臨界點，跨過困境，你總是比過往的自己更強一些，反而安逸的環境會限縮你的創意，通常遇到困境時，你不超過半個月就能脫離低迷運勢。
答案C、友情潛能
你平常就是與人為善的人，身邊有人遇到困難，你也會毫不猶豫捲起袖子幫忙，這也讓你默默構築起堅實的人際網絡，在遇到困難時，你會發現雪中送炭的人比你想像得更多，除了身邊人的善良，更該歸功的是你平常經營人際關係的努力，除了實質上的協助，你比一般陷入困境者還多了朋友的安慰，心靈力量不可小覷，這可以讓你更舒服、更不痛苦的度過困難，通常遇到困境時，你花半年就能脫離低迷運勢。
答案D、主導潛能
說實話，人們不那麼害怕厄運，怕的是之後無法再起，有人靠著靠著好運再起，有人靠著朋友相助，而你所依靠的就是你自己，你有強大的自主意識與獨立思考能力，尤其在團隊陷入困境時就是你發威的時刻，你會快速找到問題、組織每個人的力量、想到解決方案、最後是強健的執行力。所以遇到困境時，你往往會登高一呼，不讓自己成為沈默的、軟弱的受害者，甚至能鼓勵他人，成為大家眼中的明燈，通常花3個月就能讓自己東山再起。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。