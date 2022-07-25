男童遊墾丁捧回「一箱寄居蟹」！在地居民嘆：請放過牠們

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露自己在恆春鎮上的餐廳看到一位男童，手上捧著滿滿一水族箱的寄居蟹，疑似是剛去墾丁海邊玩，然後就順手抓了要帶回家。原PO強調，「如果每個人都拿一點抓一點，墾丁的海也是會被偷光」。認為永續經營才是雙贏的重點，否則海洋生物非常可憐。
原PO表示自己當下有跟家長告知，建議他們返回海邊將寄居蟹放生，也有寫了張紙條勸告，紙條上寫著「敬愛的遊客好，您手上的海洋生物是屬於大海的，希望您們能將牠們放回。尊重生命也是非常重要，寄居蟹在盒子可能很快就死了，希望您們能諒解」。原PO最後還祝他們旅遊愉快，不過男童是否有聽從建議帶寄居蟹回去放生，就不得而知了。
許多心有戚戚焉的在地人紛紛在底下留言回覆說，「應該教育家長，難道你們想讓孩子只看這一次就好了嗎」、「家長還會嫌你多管閒事，我在後灣講了好幾組遊客了、常常都被說我雞婆」、「可憐的寄居蟹」、「可以在海邊跟寄居蟹拍照留念，但真的不要帶回家呀」。
墾丁國家公園管理處曾表示，遊客在國家公園內抓寄居蟹，已違反《國家公園法》「禁止狩獵動物或捕捉魚類」的規定，可處3千元罰鍰。另外，寄居蟹在野外雖然可以活很久，但其實不是容易飼養的動物，一般民眾如果沒有相關知識，很可能帶回家也養不活。（編輯：倪浩軒）