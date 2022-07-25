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男童遊墾丁捧回「一箱寄居蟹」！在地居民嘆：請放過牠們

▲有網友在恆春看到男童抓了好多隻寄居蟹要帶走，忍不住上前勸導他們帶回海邊放生。（圖／翻攝自「恆春半島公共事務討論社團」臉書）
▲有網友在恆春看到男童抓了好多隻寄居蟹要帶走，忍不住上前勸導他們帶回海邊放生。（圖／翻攝自「恆春半島公共事務討論社團」臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 17:40:27

如今正逢暑假期間，國內疫情相對趨緩，許多觀光景點都出現大批報復性出遊的人潮。但就有在屏東恆春的網友透露，見到一位男童疑似從墾丁海邊抓了一整個水族箱的寄居蟹，讓他無奈強調「永續經營才是雙贏」，若每個遊客都這樣帶一箱寄居蟹回家，「墾丁的海也是會被偷光」，最後苦口婆心勸家長帶男童回去放生。貼文發布後，獲得許多在地人認同，引發討論。

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原PO在臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」發文表示，「暑假到了…迎接滿滿的人潮，沉寂了好久的活絡。」疫情趨緩後民眾報復性旅遊，「滿滿滿的人潮跟錢潮湧入，但荷包滿滿的賺飽，生態也快速的消失」。

原PO透露自己在恆春鎮上的餐廳看到一位男童，手上捧著滿滿一水族箱的寄居蟹，疑似是剛去墾丁海邊玩，然後就順手抓了要帶回家。原PO強調，「如果每個人都拿一點抓一點，墾丁的海也是會被偷光」。認為永續經營才是雙贏的重點，否則海洋生物非常可憐。

原PO表示自己當下有跟家長告知，建議他們返回海邊將寄居蟹放生，也有寫了張紙條勸告，紙條上寫著「敬愛的遊客好，您手上的海洋生物是屬於大海的，希望您們能將牠們放回。尊重生命也是非常重要，寄居蟹在盒子可能很快就死了，希望您們能諒解」。原PO最後還祝他們旅遊愉快，不過男童是否有聽從建議帶寄居蟹回去放生，就不得而知了。

▲有網友在恆春看到男童抓了好多隻寄居蟹要帶走，忍不住上前勸導他們帶回海邊放生。（圖／翻攝自「恆春半島公共事務討論社團」臉書）
▲有網友在恆春看到男童抓了好多隻寄居蟹要帶走，忍不住上前勸導他們帶回海邊放生。（圖／翻攝自「恆春半島公共事務討論社團」臉書）
許多心有戚戚焉的在地人紛紛在底下留言回覆說，「應該教育家長，難道你們想讓孩子只看這一次就好了嗎」、「家長還會嫌你多管閒事，我在後灣講了好幾組遊客了、常常都被說我雞婆」、「可憐的寄居蟹」、「可以在海邊跟寄居蟹拍照留念，但真的不要帶回家呀」。

墾丁國家公園管理處曾表示，遊客在國家公園內抓寄居蟹，已違反《國家公園法》「禁止狩獵動物或捕捉魚類」的規定，可處3千元罰鍰。另外，寄居蟹在野外雖然可以活很久，但其實不是容易飼養的動物，一般民眾如果沒有相關知識，很可能帶回家也養不活。（編輯：倪浩軒）

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