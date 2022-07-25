鬼門還沒開！北宜驚見「殭屍逛大街」 網笑：南美館來的
會不會太應景！鬼門將於這周五（29）開啟，台南市美術館及新北九份都有開設相關殭屍展，而近期有民眾在北宜公路目擊，路上竟真有一隻殭屍在逛大街。有趣的是他並不像一般殭屍，一跳一跳地緩慢移動，而是踩著充滿科技感的平衡車於公路上穿梭，這驚奇的一幕令不少網友看傻眼，直呼：「太驚人！」
原PO於臉書社團《爆笑公社2》發布一支影片，畫面中能看到一位身著奇異服裝，臉戴黑墨鏡、黑口罩的「殭屍」穿梭在馬路中，他發現有民眾關注自己後，友善地高舉雙手與鏡頭打招呼，令拍攝者忍不住大笑：「從台南跟九份展館跑出來了的，夏天悶壞了吧！」
網友見到該段影片也一陣驚奇，回覆「這天氣會加速腐敗啦母湯」、「殭屍還有戴口罩捏...真是可愛」、「開心鬼放暑假了，農曆」、「我就知道展覽的是工讀生」、「日常通勤上班的路上被抓拍到」、「其實老實說 如果我看到我真的會嚇死欸」。
社團《記者爆料網》也有貼出這段影片，附註「農曆七月還沒到，北宜公路已經有殭屍出沒」，不過警方目前未收到類似舉發，詳細情形尚待釐清。但這位「殭屍男子」的行為很可能已經觸法，據《道路交通安全規則》第八十三條之三規定，非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類動力器具，不得於道路上行駛或使用。因此影片中的電動獨輪平衡車也不能在一般道路行駛，可處行為人1200元以上3600以下罰鍰。（編輯：李惠婷）