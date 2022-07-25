鬼門開「2種人」易霉運纏身！破解方法曝　化解未知麻煩

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生肖虎和農曆一月出生者
農曆七月本命逢衝，運勢下滑連帶影響自己的心情，覺得做什麼事都不順心。民俗月盡量避免晚間外出，遠離溪邊、河畔。
生肖猴和農曆七月出生者
農曆七月你容易消耗財運，請不要聽信謠言，胡亂投資，保守理財，交友需要謹慎。就算是好朋友也不要輕易將錢借出去。
【易霉運纏身的生肖開運法】
A丶破財消災，獻血積德：破財建議可以清空網路購物車，買生活必需品當做禮物送家人、朋友，花錢可破財消災。另外可以去捐血中心捐血，一來做善事積福德，二來化解血光之災。
B丶行事低調，桃花非福：在農曆七月最好行事低調，別太招搖，以免遭來不必要的麻煩。
C丶佩戴適合的水晶丶挂件：按照自己八字的生肖喜用佩帶一個三合貴人生肖手煉挂件丶或適合佩帶的神獸來守護自己。或使用太歲靈圖保平安。
【運勢持平】
生肖馬和農曆五月出生者
農曆七月吉凶各半，事業上慢慢有起色，但是需要你付出更多勞力、心力去操持。民俗月避免出入喪家。
生肖雞及農曆八月出生者
農曆七月吉星比較少，前途忙茫，雖然很努力，但是好像就是不如你的意。不要太著急，也許現在還不是最好的時機，持之以恆，成功終將到來。
生肖狗和農曆九月出生者
農曆七月在外地工作的人會有點吃力，但是千萬不能就此放棄，一定要堅持到最後。
【逆風而上】
生肖鼠和農曆十一月出生者
農曆七月會有意外得財的好運氣，偏財運旺，可以考慮去買彩票，或是參加抽獎之類的活動，會有意外驚喜喔。
生肖牛和農曆十二月出生者
農曆七月有可能會遇上一些煩心事，或是沒有辦法解決的事情。但是不要太擔心，有天乙貴人來相助，那些阻礙很快會被移除的。
生肖兔和農曆二月出生者
農曆七月鴻運當頭，在事業上能闖出自己的一片天，志氣才華得到舞台。財運頗旺，能帶旺家人、朋友，讓大家跟你一起提升。
生肖龍和農曆三月出生者
農曆七月能在眾人中嶄露頭角，事業備受矚目。更有升官、加薪的好運勢。想買房的人也可在這個月份去看房，待民俗月過後再簽約。
生肖蛇和農曆四月出生者
農曆七月六合照臨，是豐收的好時機，風調雨順人平安，做什麼事都能順利。可以計畫投資，進退得宜，能進財。
生肖羊和農曆六月出生者
農曆七月在事業上會遇到貴人，吉星也很活躍，可以考慮逆勢操作一波。另外你的婚姻運勢也看漲，可以把握七夕告白喔。
生肖豬和農曆十月出生者
農曆七月吉星高照，雖有時陰天，但雨後會出現彩虹，代表著夢想有希望成真。事業與家庭都能兼顧，也都有滿滿的好運。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。