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專訪／今夏最大咖菜鳥　谷毛唯嘉的籃球故事

▲台鋼獵鷹首輪補進谷毛唯嘉。葉政勳攝
▲台鋼獵鷹首輪補進谷毛唯嘉。葉政勳攝

記者廖聿偉/專題報導

2022-07-26 08:00:002022-07-26 08:31:11

出生於花蓮、布農族的谷毛唯嘉，從國中就展現極高的籃球天賦，從JHBL自強國中、HBL能仁家商到UBA健行科大，一路都是台灣的籃球名校，並在2019、20年在健行科大拿下2連霸。

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結束學生籃球生涯後，谷毛唯嘉帶著他的天賦，投入職籃選秀，也成為今夏最大咖的菜鳥之一，但他並沒有為了拉抬身價，投入多個聯盟的選秀會，而是選擇T1職籃聯盟，並在首輪就被台南臺鋼獵鷹指名，再度與恩師劉孟竹聯手。

擁有帥氣外表的谷毛唯嘉，學生時期就曾多次入選青年國家隊，2021年也成為亞洲盃資格賽國手，但他並沒有因此自滿，私底下非常謙虛，也是學弟的最佳榜樣。進入職業的第一年，就被視為是球隊的即戰力球星，谷毛唯嘉盼能將壓力轉換成努力的動力，菜鳥年最重要的是保持健康，並幫助球隊朝隊史首次季後賽邁進，同時也會挑戰新人王。谷毛唯嘉也接受《Nownews》專訪，分享他的籃球故事。


▲谷毛唯嘉成為亞洲盃男籃國手。（圖／取自FIBA官網）
▲谷毛唯嘉成為亞洲盃男籃國手。（圖／取自FIBA官網）
Q：談籃球啟蒙與成長歷程

A：小時候接觸很多運動，包括棒球、足球和桌球都有涉獵，但因為國小只有籃球隊，所以才開始打籃球。籃球啟蒙是我哥哥，小時候就喜歡一起打球，原本學校規定3年級才能加入球隊，也是因為我哥才讓我在小一就加入。

真正開始籃球正規訓練是在自強國中，甲組球隊的訓練很扎實，也幫助我打下很好的籃球基礎。

▲谷毛唯嘉全家合照。哥哥(右二)是他的籃球啟蒙。球員提供
▲谷毛唯嘉全家合照。哥哥(右二)是他的籃球啟蒙。球員提供
Q：是否想過有朝一日能成為職籃球員?

A：小時候很愛看NBA，也會看SBL，所以打職籃一直是我的夢想。以前很喜歡裕隆隊，我的偶像是李學林，覺得他打球很刁鑽，傳球視野很廣，也期待有朝一日和他在球場上過招。

當獵鷹確定指名我的那一刻，內心很感動，也有很多感觸，回頭看遇到很多挫折，不斷堅持才走到這裡(職業)，有種美夢成真的感覺。

Q：從JHBL自強國中、HBL能仁家商、UBA健行科大都是傳統強隊，加入職籃獵鷹隊卻是上季爐主，你被球隊視為是救世主、看板球星，是否感到壓力?

A：其實不會有壓力，畢竟我還是新秀，有很多需要學習的地方。菜鳥年就盡力完成教練交辦的任務，在場上帶動全隊的進攻和防守，只要全力以赴，努力學習，相信能繳出不錯的成績單。

Q：談教練劉孟竹在心中的地位和角色，在職業生涯還要繼續聯手的心情

A：跟孟竹哥私底下就像朋友，在場上溝通也沒有障礙，彼此都能清楚地把想法告訴對方。其實我從國小就認識他，他不僅是我的教練，也是恩師，他也教會我很多做人處事的道理，如今能繼續在職業賽場上打拼，內心很開心，也很期待。

▲HBL能仁家商谷毛唯嘉就是主力球員。（圖／記者陳明安攝，2018.03.10）
▲HBL能仁家商谷毛唯嘉就是主力球員。（圖／記者陳明安攝）
Q：談籃球生涯印象最深刻與最挫折的事情

A：最挫折的應該是HBL高三(能仁家商)那年總冠軍賽，最後大家因為一些失誤、外線空檔沒進，錯過了冠軍。其實當年我們在八強賽贏了松山高中超過20分，大家都覺得能拿冠軍，最後事與願違，如今回想起來還是很有感觸。

經過高三的失敗，大一進入健行科大就拿下冠軍，印象特別深刻，這也是我學生生涯的第一座冠軍，當下覺得很感動，才知道什麼是冠軍的滋味。

Q：大四在UBA三分球命中率下滑，也被質疑出手姿勢改變，是否受到傷勢影響?未來如何進化?

A：我覺得跟傷勢完全沒關係，其實那年命中率下滑，主要是我在台大體育館的手感不佳，不太適應那邊的籃框，所以才拉低了整季的平均。

現代籃球早已進入大三分時代，連中鋒也要練習投外線，身為後衛，外線命中率自然更重要。我每天在練習前後都會要求自己多投籃，每天要至少投進200個，希望進入職業後能有更穩定的發揮。

▲家人是谷毛唯嘉的最佳後盾，他當是職業球員後，家人也承諾會常常抽空去看他比賽。圖/球員提供
▲家人是谷毛唯嘉的最佳後盾，他當是職業球員後，家人也承諾會常常抽空去看他比賽。圖/球員提供
快問快答篇

Q：孟竹哥跟阿吉(林俊吉)掉到水裡先救誰?

A：孟竹哥。

Q：最喜歡的女生類型?

A：氣質型。

Q：心中最漂亮的女明星是誰?

A：許瑋甯。


(更多無厘頭快問快答請看影片)

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