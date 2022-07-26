COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

專訪／天生的領袖　「谷毛精神」超感染力

▲高錦瑋。（圖／資料照）
▲高錦瑋。（圖／資料照）

記者廖聿偉/專題報導

2022-07-26 08:00:002022-07-26 08:51:34

後衛谷毛唯嘉今夏投入T1聯盟選秀，並在首輪就被臺南臺鋼獵鷹指名，正式告別學生籃球。學弟高錦瑋坦言，「內心既開心又感傷，感覺在場上少了一個大哥，但更開心的是他能挑戰更高的殿堂。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高錦瑋比谷毛唯嘉小一屆，兩人從自強國中就攜手合作，一路在HBL能仁家商、UBA健行科大都是隊友，兩人交情深厚，情同手足。高錦瑋說，「我們從小就玩在一起，阿毛一直是我的榜樣，有他在就特別安心。」

高錦瑋回憶，「阿毛自我要求很高，都會比規定練球時間提早一小時到球場訓練，也感染到所有隊友，讓自主訓練變成球隊的傳統。學生時期他常常擔任隊長，私底下他跟大家打成一片，在球場上又能當教練與學弟之間的橋樑，也會無私的教導和奉獻，讓全隊變成更好。」

▲ 高錦瑋感謝谷毛唯嘉。（圖／記者葉政勳攝）
▲ 高錦瑋感謝谷毛唯嘉。（圖／記者葉政勳攝）
談到兩人之間的遺憾與印象深刻的事，高錦瑋說，「我大一那年第一次與谷毛唯嘉一起拿冠軍，但比較遺憾的是我們這批同梯的像是高承恩、陳范柏彥和阿毛，沒有在擔任主力球員的時候一起奪冠，畢竟我大一那年主要靠學長林俊吉他們主導戰局。」

高錦瑋和谷毛唯嘉在場上都是擔任控球，是否會因為競爭關係產生矛盾? 高錦瑋斬釘截鐵的說，「完全不會。我們都會互相激勵，就算有一陣子我打得比較好，讓阿毛的上場時間被壓縮，他賽後還是會提醒我缺失，幫助我更進步，而當我低潮的時候，也會給我很多鼓勵。」

高錦瑋也對谷毛唯嘉的職業生涯充滿信心，他說，「阿毛在越困難的環境，就會越堅強，面對挫折的態度也很正面，我相信他能很快成為主力球員，也非常有機會搶下新人王。」

▲ 谷毛唯嘉在場上展現領袖氣質，也是隊友的榜樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲ 谷毛唯嘉在場上展現領袖氣質，也是隊友的榜樣。（圖／記者葉政勳攝）
更多谷毛唯嘉

專訪／今夏最大咖菜鳥　谷毛唯嘉的籃球故事

專訪／超級新人谷毛唯嘉的成長曲線　恩師:場均破20分鐘

專訪／今夏最大咖菜鳥　谷毛唯嘉的籃球故事

專訪／超級新人谷毛唯嘉的成長曲線　恩師:場均破20分鐘

NBA／KD交易包裹獅子大開口　Jaylen Brown：SMH

NBA／湖人、拓荒者一數據暴跌　這隊爆冷成為最大驚奇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.8%19.2%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀