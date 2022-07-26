專訪／天生的領袖　「谷毛精神」超感染力

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高錦瑋回憶，「阿毛自我要求很高，都會比規定練球時間提早一小時到球場訓練，也感染到所有隊友，讓自主訓練變成球隊的傳統。學生時期他常常擔任隊長，私底下他跟大家打成一片，在球場上又能當教練與學弟之間的橋樑，也會無私的教導和奉獻，讓全隊變成更好。」
談到兩人之間的遺憾與印象深刻的事，高錦瑋說，「我大一那年第一次與谷毛唯嘉一起拿冠軍，但比較遺憾的是我們這批同梯的像是高承恩、陳范柏彥和阿毛，沒有在擔任主力球員的時候一起奪冠，畢竟我大一那年主要靠學長林俊吉他們主導戰局。」
高錦瑋和谷毛唯嘉在場上都是擔任控球，是否會因為競爭關係產生矛盾? 高錦瑋斬釘截鐵的說，「完全不會。我們都會互相激勵，就算有一陣子我打得比較好，讓阿毛的上場時間被壓縮，他賽後還是會提醒我缺失，幫助我更進步，而當我低潮的時候，也會給我很多鼓勵。」
高錦瑋也對谷毛唯嘉的職業生涯充滿信心，他說，「阿毛在越困難的環境，就會越堅強，面對挫折的態度也很正面，我相信他能很快成為主力球員，也非常有機會搶下新人王。」
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