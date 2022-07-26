鄰居送口罩「笑容逐漸尷尬」！她低頭一看崩潰：芭比Q了
「這下芭比Q了！」一名女網友在網路上分享，日前開門收男鄰居送的口罩時，看到對方笑容逐漸尷尬，關起門才想到自己忘了穿內衣，讓她當場崩潰到不行，貼文一出立即讓全場笑翻，紛紛留言直呼：「真的是好鄰居，懂得交換禮物！」
該名網友在臉書「爆怨2公社」中貼文，她表示今天收到鄰居分的口罩，趕緊打開門接過口罩道謝，對方原先笑著說「不會啦！我老婆買了很多！」接著卻笑容逐漸尷尬，馬上表示要先回去了，而原PO關上門才想起來，自己忘記穿內衣，讓她瞬間崩潰喊：「這下芭比Q了，尷尬死！」
貼文一出，網友紛紛留言，「我也要這種鄰居」、「我願意送口罩」、「我還有多的口罩，你要嗎」、「我也買很多口罩，也很樂意幫妳送到妳家」、「那位鄰居先生應該會每天都來送東西給妳」、「男鄰居們都在門口排隊，手上拿著各式各樣的東西要敦親睦鄰了」、「鄰居是不是都把他家的口罩送到你家了」、「等一下就又來了，這次可能說我老婆飲料買太多」、「最好的回禮」、「真的是好鄰居，懂得交換禮物」。
也有網友安慰原PO，「又不是沒穿衣服」、「有穿上衣就可以了吧」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人，我都這樣跟自己說」、「有穿外衣就好！沒事的」、「沒穿內衣還好吧，沒穿上衣才出大事」。（編輯：賴禹妡）