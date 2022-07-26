台灣商圈一堆人不再逛？眾抖「致命理由」：降租也救不了
座落在城市中的夜市和商圈，是台灣特色文化之一，尤其假日都時常吸引大批人潮湧入，不過近日已有許多商圈正走上沒落的道路，甚至整條街貼滿出租單的景象發生，對此有網友用自身體驗推測商圈沒落的可能原因，貼文引起熱議。
一名網友在論壇PTT發文表示，他某次去一中商圈逛街時，發現附近的假日停車費，一個小時要價100～150元，讓原PO直言「真的有夠誇張的，其它地方20~30元，就偏偏他要收100~150 ，商圈不就沒落了」，種種感受也讓他好奇「這樣不是殺雞取卵嗎？ 大家覺得是不是地主跟房東的問題？」
貼文一出，網友紛紛留言表達想法，「不一定，市場在變化，商家的敏鋭度可能也有問題」、「降租也活不回來了，現在房租只是加速實體店面轉型」、「我以前租鬧區是為了吃喝方便，但是這幾年發現店家就是那幾間，反而新家的重劃區多了很多新開的連鎖店」、「攤商也不夠努力」。
也有不少網友強調，「消費習慣」的改變更可能是商圈沒落主因，「台灣舊商圈都是這樣，網購便宜又不用出門，剩下餐飲撐店面，後來又出現疫情跟外送平台，整個就跨了」、「租金非唯一凶手，消費習慣也變了」、「台中逢甲、一中沒落，但新光遠百、三井、麗寶永遠停車場大爆滿」。（編輯：張志浩）