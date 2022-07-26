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健身房浴室聽見「嘿咻聲」他傻眼！知情人爆內幕：很丟臉

▲原PO日前到某健身房運動，豈料在浴室竟然發現有人在「壞壞」，讓他很傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO日前到某健身房運動，豈料在浴室竟然發現有人在「壞壞」，讓他很傻眼。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 11:15:09

在健身房抓到有人在廁所壞壞！一名男網友24日發文，表示自己到某健身房運動，豈料在浴室竟然發現有人在「壞壞」，讓他很傻眼，而後來工作人員也知情，不過原PO也很好奇後續會怎麼發展，貼文一出，也釣出知情網友爆內幕，直呼「很丟臉的」。

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該名男網友24日在社群平台《Dcard》上以「在健身房被抓到在浴室打X…」為題發文，表示自己在健身房抓到兩個人在浴室壞壞，「本來想去舉發，後來想想算了，結果剛好遇到工作人員，他看我欲言又止，就自己去浴室看」。

原PO說，當時那位工作人員就在淋浴間外面，不動聲色的錄影，錄完又在浴室外等他們兩個，「看到他們長相後就離開了」，而原PO也說，他那時怕被報復之類的，就先逃離健身房。

不過當時他也看到那個工作人員在櫃檯搜尋會員資料（應該是在看會員入場的資訊），讓他好奇發問「好奇問一下，後續發展是那個工作人員會主動去找那兩個人警告嗎？ 還是默默的在他們的會員資料裡面註記在浴室打X就沒了」？

▲原PO日前到某健身房運動，豈料在浴室竟然發現有人在「壞壞」，讓他很傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO日前到某健身房運動，豈料在浴室竟然發現有人在「壞壞」，讓他很傻眼。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「工作人員可能見怪不怪了」、「真是精力旺盛」、「這正常，習慣就好」、「開房很難？」「有妨礙到你？」「怕被看笑話那為什麼要在公共場所幹這種事？ 註記此會員就是要讓其他店注意，避免再次發生造成其他人困擾阿」。

其中，也釣出知情人透露，「根據我朋友（員工）的說法，他會在會員資料上註記-此人在廁所打X，這位在健身房打X的客人，未來在台灣的任何一間某連鎖健身房健身，大家都看得到這個打X怪人註記（前科的概念），很丟臉的」、「會註記是真的」、「是的會註記，之前在那上班過，只要每次一刷卡入場註記就會顯示」、「結論是以後這兩個人進場會被特別注意」、「會有紀錄，這樣那兩個人去哪一館都有這個紀錄，這樣其他館的客服就會盯緊這兩個人～」。（編輯：郭佩蓉）

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