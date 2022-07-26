外送員騙「餐點送到了」？背後原因曝 眾秒懂：應該體諒
外送平台興起，除了讓民眾不需出門就能吃到美味餐點外，也給予不少人一個工作和賺外快的機會，但由於餐點需經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，卻時常發生誤會，一名網友就分享「外送員說謊」的故事，貼文引發討論。
該網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，「我每次訂外賣，看到外送員收到餐點的訊息，就下樓等了，但再收到『我已經抵達』的訊息時，卻永遠看不到人」，面對這種情況時，原PO也只能無奈回覆外送員「還沒到喔，不要說謊」，不過也讓他好奇「這樣說謊會賺比較多嗎？」
貼文曝光後，網友回應「我也遇過，明明根本還沒到啊」、「我也都是在門口等的那種乖寶寶」、「我都一直狂盯著外送員的位置，真的確定到了才下去拿」、「應該要設計一個『我快到了，趕快下樓拿』之類的罐頭訊息，當然語氣要好一點」、「如果有『我即將抵達』的訊息會更好，雖然很多客人也不看聊天室 」。
此外，也有不少外送員喊冤「沒辦法，前兩個紅燈打給她，到了又等超過5分鐘，只能先告知了」、「不是每位客人都像這麼佛，有的提前打電話說快到了，到了還是等了對方快10分鐘才出現」、「我跑外送，有提早下樓等我的，大概率是20%，所以他會這樣傳是能被理解的」。（編輯：張志浩）