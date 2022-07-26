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台南Josh再發威！買「悍將球員毛巾」GG了：他愛車被拖吊

▲台南Josh日前到味全龍新竹球場看球，卻意外買了許多富邦悍將的周邊，也被粉絲們發現「神秘力量」又在發威。（圖／台南Josh IG）
▲台南Josh日前到味全龍新竹球場看球，卻意外買了許多富邦悍將的周邊，也被粉絲們發現「神秘力量」又在發威。（圖／台南Josh IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 12:19:22

被譽為「國師」的YouTuber台南Josh，因自帶「嗨嗨之力」的神秘體質，導致他每次看球都讓主場球團傷透腦筋，想盡辦法請他到客隊球場應援，以提升自家球隊勝率。不過，Josh日前就到味全龍的新竹棒球場看球時，卻意外買了一堆的富邦周邊商品，結果被眼尖的球迷發現，毛巾上的球員申皓瑋也發生狀況，直呼「難怪被拖吊！哭啊」。

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Josh昨（25）日在社群平台上發文分享，日前到新竹看球時的戰利品，除了味全龍的進場贈品以外，還有BMW的抱枕，但更讓人意外的是，其他通通都是富邦悍將的周邊商品，包含球帽、球員應援毛巾以及兩顆球員扭蛋，由於毛巾上的主角是悍將球星外野手申皓瑋，讓許多球迷感到憂心，深怕球員又會遭到「嗨嗨神秘力量」影響。

粉絲紛紛留言笑說，「欸不是，新竹又不是我邦主場，怎麼買這麼多我邦商品啦」、「我想問多少錢能把皓瑋的毛巾贖走」、「申皓瑋芭比Q了」、「申大寶…我們祝福你」、「還有那兩個扭蛋啊啊啊」。對此，Josh也親切的還原過程，「我有問味全公關商品部在哪？然後就被帶去外野的富邦商品部了」。

▲申皓瑋愛車被拖吊了。（圖／申皓瑋IG）
▲剛好申皓瑋的愛車也在同一天被拖吊了，讓球迷們推測是不是Josh的力量發威了。（圖／申皓瑋IG）
怎料，申皓瑋昨日下午卻在IG限動上透露，自己的愛車不見蹤影，僅留下馬路上的拖吊資訊，後來才趕緊跑到台中市文心南七路的拖吊場贖回愛車。這讓粉絲球迷們不敢置信，紛紛跑回到Josh的貼文笑嘲「所以皓瑋今日車子被拖吊？」「笑死！找到原因了」、「難怪被拖吊！哭啊」、「申皓瑋的車被拖吊找到原因了」、「難怪有人車被拖吊」。

據了解，由於Josh很常發生看好哪隊、或到哪一隊的主場就會輸球的狀況，就連球員都有可能受到影響，種種巧合都成為球迷的話題。至於另外兩顆悍將的扭蛋，到底是哪兩位球員？Josh則透露「之後有機會再跟大家分享是誰。」（編輯：詹鎰睿）

▲富邦悍將外野手申皓瑋。（圖／富邦提供）
▲富邦悍將外野手申皓瑋。（圖／富邦提供）

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