YouTube網址有秘密！「多1動作」跳詭異影片 眾實測嚇歪
近年各類型YouTuber在世界各地竄起，無論時事、實驗、美食、冒險等題材，各創作者無不使出渾身解術經營頻道，也讓人們花費更多時間在欣賞、找尋自己喜愛的影片。近日有網友發現在YouTube網頁時，只要多做「1個動作」，所有影片都會自動連結到另一個詭異動畫，令人感到新奇。
一名網友在臉書社團「克蘇魯神話與肉體異變空間 Lovecraftian & Body Horror」發文表示，「不知道有沒有人分享過，只要把任一YouTube網址，『watch的c或h去掉』，都會連到這個影片」，只見原PO放上的影片連結內，有4個外型紅色、長相詭異的嬰兒轉動頭部、抖動身體，不禁令人毛骨悚然。
而經《NOWnews》記者實際操作後發現，確實將任意影片網址的「watch」，消去c或h，按下enter鍵後，都會自動前往這部名為66666的影片，該影片在2022年4月上傳，總時長2分3秒，目前已有232萬觀看次數，不少網友也驚呼「想知道為什麼可以這樣」、「超毛的，為什麼啊！」
此外，也有內行透露，該影片作者的真實頻道名叫「nana825763」，前陣子都還有創作類似的恐怖影片，「nana真的是超棒的恐怖藝術家」、「這作者他媽超狂，前陣子的『我家的開箱文』紅了一陣子、一堆YTR做實況」，更有網友分享「把除了c與h的其他字母去掉，或ch一起去掉，也會導向一個Minecraft風格的聖誕影片」。（編輯：張志浩）