媽點餐求「給一半量就好」錢照付！背後原因曝 網全讚爆
外食族的困擾就是每間店給的份量都不一，有時量多到吃不完，有時又少到吃不飽，對此就有一名媽媽透露，她在外點餐時都會習慣和老闆說「給我一半的量就好」，費用會照實支付，因為擔心女兒吃不完，貼文曝光後，這個舉動讓不少網友大讚：「沒錯，不要浪費！媽媽最棒的身教！」
該名網友昨（25）日在臉書「爆怨公社」中貼文，她表示當了媽媽之後，帶女兒出門都會養成一個習慣，就是點東西時和老闆說「請給我一半的量就好，費用我會照實支付」，不然女兒的食量根本吃不完，雖然老闆總是說沒關係，實付就實給，但她不想浪費食物，「女兒愛吃的，我也不見得愛吃，最安全的方法，就是請給我一半的量吧⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「兒子就不一樣了，麻煩給我多半份，謝謝」、「我女兒都和我喜歡一樣的，我的困擾應該是希望老闆可以給我1.5份」、「媽媽辛苦了，為了他願意吃費盡心力阿，比他都不吃的好」、「+1，我也跟老闆說請給我一半的麵量、飯量」、「我也會點大杯飲料，請店家用中杯裝，小孩喝不完浪費」、「我也是，小孩子真的吃沒這麼多，剩下的大人不吃又很浪費」。
另外，也有許多網友大讚，「你真的是很棒的家長」、「不浪費食物，當孩子的榜樣，非常尊敬你」、「沒錯，不要浪費！媽媽最棒的身教」、「很好的身教」、「不浪費是美德」、「很正確的教育，不貪心不浪費，珍惜資源，如果台灣家長都能像你這樣就好了」。（編輯：賴禹妡）