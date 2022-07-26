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中午想吃麥當勞！英國男「開這款車」遭拒：要報警趕我們

▲英國一間麥當勞拒絕，馬車進入得來速消費，認為這並非「符合規定」的車輛。（圖／Jake Sweet YouTube）
▲英國一間麥當勞拒絕，馬車進入得來速消費，認為這並非「符合規定」的車輛。（圖／Jake Sweet YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 13:38:18

全球知名速食餐廳麥當勞，就特別設置得來速，來滿足開車族群的需求。但在英國就發生一起麥當勞拒賣的狀況，因為有組客人竟然開著「馬車」試圖到得來速點餐，最後雙方僵持不下，甚至鬧到要報警處理，意外掀起網友們關注。

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據《每日星報》報導，事情發生在上個月21日中午，英國一名在網路上擁有數十萬名追蹤的網紅Jake Sweet，就來到北森麻實的麥當勞用餐，但他們到現場發現有兩名駕著白色馬車的男子，在得來速上與員工發生爭吵。原來是員工認為客人並沒有搭乘「符合規定」的車輛，才拒絕提供服務；馬車駕駛則堅稱，他們開的是「最原始的車輛」，才會引爆雙方爭執。

▲英國麥當勞拒絕，馬車進入得來速。（圖／Jake Sweet YouTube）
▲最後馬車駕駛無奈離去，還向各位客人道歉，引起網友們關注。（圖／Jake Sweet YouTube）
直到麥當勞主管出面宣稱，若再不離開就要報警處理，馬車駕駛這才無奈地離開現場，並向所有受影響的客人致歉。不過，Jake Sweet卻馬上開車跑去向馬車駕駛致意，並送上一個起士漢堡安慰，因為Jake Sweet認為，在英國有許多地區，都有民眾騎馬或駕駛馬車，所以能理解被拒絕消費的感受，「他們是個好人，麥當勞應該要為他們提供服務」。

對此，一名麥當勞發言人指出，得來速是給汽機車，甚至是貨車、卡車等適合上路的代步車駕駛消費，為了保障員工以及其他顧客的權益，無法為行人、自行車或馬車等提供服務。不過，報導也指出，事實上英國其他分店，也曾有馬車、騎馬到得來速成功消費的案例，目前尚未清楚，是否只有這間分店無法提供給馬車服務。（編輯：詹鎰睿）


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