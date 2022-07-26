淨空法師圓寂！網見生前「海量金句」哭了：真的很有智慧
淨空法師今（26）日凌晨2點圓寂，享耆壽96歲，臉書「淨空老法師專集網」也公告證實此事，消息一出不僅吸引大批信眾和志工緬懷，各路網友也因為淨空法師生前在傳遞佛法時，總會爆出不少金句創造話題，因而感到相當遺憾，並讚頌「他真的很有智慧」。
淨空法師在傳播佛陀教育時，非常擅長結合、使用現代技術，因此其演講會被錄製成影片或音檔，在寺廟、社交媒體、電視等平台上播放，不過也因為曝光度高，淨空法師演講時說出的許多觀點敘事方式，也常掀起各界熱議，甚至變成形勢較輕鬆的「梗圖」，例如當初「有什麼企圖？是不是想害我」、「沒有錢就不要想那些東西」等都掀起一陣風潮。
而今淨空法師圓寂的消息傳出後，論壇PTT和臉書許多社團也紛紛哀悼表達不捨，網友也紛紛真情表達感受「雖然常常被拿來做迷因，但是不能否認他知識水平真的很高」、「看他的梗圖會很開心，但仔細想想，很多金句不是沒有道理」、「或許用這種方式更能讓常人理解一些道理」、「大師走了，但他的名言會長存人們心中」、「很敬佩，年紀這麼大還能貢獻社會，給予歡笑和正能量」。
據了解，淨空法師於1927年生於安徽省廬江縣金牛鎮，俗名徐業鴻。生平愛好博覽群書，在1949年旅居台灣，1952年起，先後追隨一代大哲方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖，及儒佛大家李炳南老居士，學習哲學、佛法與傳統文化13年；1959年於台北圓山臨濟寺剃度，隔日即開始於十普寺三藏學院講經，便在台灣各地弘揚經教。（編輯：張志浩）