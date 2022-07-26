「門前隱味」牛肉麵明起停業！老闆突PO文致歉：真的遺憾

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他在文中質疑，「知道在新北一樓既成外推改裝修的店面有多少嗎？打開GOOGLE年份翻個十年，你知道整條街有多少店重新裝修了嗎？然後認定為A類即拆的有多少件? 不理解認定的標準在哪…看著新北無數個雷同的案例，想著定義為A類的標準到底在哪裡？有誰能夠告訴我答案？」
老闆無奈說到，即便走了救濟的流程，最終好像還是留不住店面，「所以店週三起會暫停營業直到我想清楚該怎麼走下一步，當然行政救濟如果有效也許再討論。」同時也向訂位的客人們致歉，「很遺憾的未來一陣子的訂位都會先取消，取消的訂位我目前只能改為可宅配的項目給你，同時也會附上甜在心豆包請你吃，當然不論你選擇宅配或與否都會有我一份誠摯的歉意，真的很抱歉..因為事出無奈未來我也不一定有能力另外補位置給您」。
最後，他仍強調會堅持開牛肉麵店的初衷，也請大家給他一點時間，「我想我想請給我一點點時間消化一下，不論最後的決定為何，我想我還是會笨拙的去選擇當初的初衷，努力的…堅定的，那間三坪大的小店，門前隱味。」
據《NOWnews》先前報導，門前隱味的老闆，因考量到店內空間，只能容納5人，會讓客人站在外面排隊，所以才會採用預約制，結果意外創造話題，甚至要等上1年才吃得到，雖然也因此飽受批評，但牛肉麵的美味，再加上老闆的熱情互動，才會獲得許多熟客們喜愛，願意久等再次光顧。如今店面被迫面臨強拆命運，也讓不少得知消息的粉絲們感到不捨。（編輯：詹鎰睿）