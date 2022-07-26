COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「門前隱味」牛肉麵明起停業！老闆突PO文致歉：真的遺憾

▲「門前隱味」牛肉麵突宣布27日暫停營業，疑似遭到他人惡意檢舉，店面被迫拆除，讓老闆感到非常遺憾。（圖／門前隱味牛肉麵臉書）
▲「門前隱味」牛肉麵突宣布27日暫停營業，疑似遭到他人惡意檢舉，店面被迫拆除，讓老闆感到非常遺憾。（圖／門前隱味牛肉麵臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 14:09:03

位在台北市板橋巷弄一間小小的牛肉麵店「門前隱味」，因採用獨特的預約制度，意外吸引許多饕客而來，甚至要等到2024年才吃得到，即便面臨眾多惡意批評，店家仍堅持傳承美味。怎料，老闆日前竟宣布本月27日暫停營業，似乎是遭到他人惡意檢舉違規建章，店面被迫拆除，讓他不禁發文直呼「真的很遺憾！」也對所有支持的顧客們道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
門前隱味牛肉麵老闆在臉書發文公告，「讓你們擔心了，可真的很遺憾…已經拼盡所有，但我想這間三坪大的店，最終還是敵不過要暫停營業的宿命。」他表示，即便提出許多證明，包含民國82年的空照圖，強調店面是既存建物且無擴大與增建，卻還是被認定為「A類即拆」。

他在文中質疑，「知道在新北一樓既成外推改裝修的店面有多少嗎？打開GOOGLE年份翻個十年，你知道整條街有多少店重新裝修了嗎？然後認定為A類即拆的有多少件? 不理解認定的標準在哪…看著新北無數個雷同的案例，想著定義為A類的標準到底在哪裡？有誰能夠告訴我答案？」

▲排到2024的牛肉麵！遭1星負評「真誇張」　老闆霸氣回應了。（圖／門前隱味牛肉麵臉書）
▲老闆表示，會再思考下一步會怎麼走！同時也強調自己仍會堅持開店的初衷，也請大家多給他一點時間。（圖／門前隱味牛肉麵臉書）
老闆無奈說到，即便走了救濟的流程，最終好像還是留不住店面，「所以店週三起會暫停營業直到我想清楚該怎麼走下一步，當然行政救濟如果有效也許再討論。」同時也向訂位的客人們致歉，「很遺憾的未來一陣子的訂位都會先取消，取消的訂位我目前只能改為可宅配的項目給你，同時也會附上甜在心豆包請你吃，當然不論你選擇宅配或與否都會有我一份誠摯的歉意，真的很抱歉..因為事出無奈未來我也不一定有能力另外補位置給您」。

最後，他仍強調會堅持開牛肉麵店的初衷，也請大家給他一點時間，「我想我想請給我一點點時間消化一下，不論最後的決定為何，我想我還是會笨拙的去選擇當初的初衷，努力的…堅定的，那間三坪大的小店，門前隱味。」

據《NOWnews》先前報導，門前隱味的老闆，因考量到店內空間，只能容納5人，會讓客人站在外面排隊，所以才會採用預約制，結果意外創造話題，甚至要等上1年才吃得到，雖然也因此飽受批評，但牛肉麵的美味，再加上老闆的熱情互動，才會獲得許多熟客們喜愛，願意久等再次光顧。如今店面被迫面臨強拆命運，也讓不少得知消息的粉絲們感到不捨。（編輯：詹鎰睿）


排到2024的牛肉麵！遭刷1星負評「誇張」　老闆霸氣回嗆

IKEA餐廳竟賣「99元牛肉麵」！他衝吃3遍狂讚：真的超值

阿婆想吃麵不敢說！牛肉麵老闆承諾「1句話」　感動萬人

三商巧福熱量出爐！牛肉麵不是最肥　「這碗」驚人奪冠軍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.79%21.21%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀