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賓士哥「撿石頭自製停車格」畫面流出！眾愣：有錢了不起

▲有民眾分享，他近日目擊一群年輕人因為沒車位，竟然撿起石頭自行「畫停車格」，畫面曝光後網友們紛紛看傻了眼。（圖／翻攝自靠北登山大小事）
▲有民眾分享，他近日目擊一群年輕人因為沒車位，竟然撿起石頭自行「畫停車格」，畫面曝光後網友們紛紛看傻了眼。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 14:15:192022-07-26 14:17:36

把握假日時光和朋友、家人一同出遊是讓許多人感到放鬆的行程，不過「找不到停車位」也常成為破壞好心情的程咬金，對此有民眾分享，他近日目擊一群年輕人因為沒車位，竟然撿起石頭自行「畫停車格」，畫面曝光後網友們紛紛看傻了眼。

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原PO在臉書社團「靠北登山大小事」發文表示，合歡山的小風口停車場，每到假日總是一位難求，而他近日卻遇到一群年輕人在路旁撿了塊石頭後，就在路道中央自行畫了一個停車格，便帥氣的離去，原PO更透露「早上七點停到我們離開下午三點多，車子還在那裡」，相當無語。

▲（圖／翻攝自靠北登山大小事）
▲黑色賓士就停在路道中央8小時以上，網友紛紛留言撻伐「有錢就是任性」。（圖／翻攝自靠北登山大小事）
貼文一出，不少網友留言撻伐「有錢就是任性」、「賓士就可以這樣嗎」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人呢」、「還是會被開單的啦」、「原來賓士貴在自帶停車格」、「貧窮限制了我的想像」、「不要臉的行為，被開罰應該的」、「這根本不是創意，只會帶給大家困擾」。

此外，也有當天同樣目擊現場的網友提到，她下山回停車場時，看車主一行人正要離去，於是上前詢問「這是停車格嗎？」對方回應「應該是，可是還是被開單了」，貼文曝光後她才了解「原來是他自己畫的啊」。而原PO也加碼表示，「其實當天車子未停在停車格的車子還不少，但這台直接停在轉角的路中間，讓人看了很不爽，車主DIY畫完停車格，還很得意地說這樣就有停車格了」。（編輯：張志浩）

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