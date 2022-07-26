租iRent忘記「1規則」！他還車爆噴6千元 苦主整排哭了
現代人考完駕照之後，總是非常期待能夠趕快開車上路，但要自己擁有一台車可沒那麼容易，因此不少新手駕駛都會選擇租價iRent來上路，划算的車租以及不用擔心停車位的問題，自推出以來就深受民眾歡迎，路上也能夠經常看到共享汽車的身影。不過，近日就有網友分享自己租借iRent時，結果不慎忘記其「跨縣市租還規則」，結果還車時慘噴6千元，引發熱烈討論，更有不少苦主也遇到相同的事情。
一名網友在Tik Tok貼文指出「哇勒！以為可以台北租借台中路邊還....結果這下好了！」只見貼出的螢幕畫面，該名網友租借了2天14小時左右，總金額高達6201元，讓他苦笑「租車之前合約真的要看清楚啊！」原來是他搞錯跨縣市租還的規則，以為全台都能跨縣市租還，沒想到台北的車開到台中卻不能還，只好將錯就錯，等到返回台北時，已經累計破6千元的租借費。
貼文一出，釣出不少苦主表示「我也是.....我高雄租開到台北發現不能還，又開回高雄搭高鐵上去」、「我上次也是這樣，跨縣市還車要加3000塊，默默開回去」、「我也是高雄租回台北才發現不能還，又開回高雄」、「我上次從台南開到桃園！結果無法還.....我又開回台南.....再搭高鐵上來」、「原來不只有我＝＝」、「之前一次也不知道，從高雄開回新北，然後還不了車問客服才知道不能跨縣市，然後說要派專人到場把車開回高雄，除了要付時間照算的錢....開去高雄里程費、過路費、還有違約金3000和積分扣50...」。
而事實上，iRent並不是全部都不能跨縣市租還，其還車模式有「同站租還」，從哪裡借就要從哪裡還；另外則是「路邊租還」，而其路邊租還也有其範圍，在哪個範圍內借車就只能還在那個範圍內！也就是說北市借車新北還車是OK的，但是北市汽車不可以還在台中或台南的範圍內哦！但也有例外，例如現在北北桃三縣市都可以跨縣市租還，但在其他區域可就不行，民眾一定要看清楚還車規則，以免荷包大縮水啦！（編輯：張嘉哲）