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新竹經驗驚嚇桃園？新黨議員參選人按鈴控告林智堅

▲游智彬認為，林智堅接連爆出論文門、球場門等爭議，新竹市人口近45萬人、預算200多億，新竹經驗恐造成桃園驚嚇！（圖／記者李春台翻攝）
▲游智彬認為，林智堅接連爆出論文門、球場門等爭議，新竹市人口近45萬人、預算200多億，新竹經驗恐造成桃園驚嚇！（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-07-26 15:26:19

新竹市長林智堅代表民進黨參選桃園市長選戰，但論文門以及新竹棒球場瑕疵不斷引發社會熱議關注，新黨籍朱立選區市議員參選人游智斌今（26）日上午到桃園地檢署按鈴聲告林智堅涉嫌瀆職，陪同的律師陳麗玲則質疑，根據公共契約條件，未經驗收即使用代表已驗收，這麼多缺失未改善前就使用，後續驗收肯定隨便過關，已有圖利廠商嫌疑。

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游智彬認為，新竹棒球場才剛啟用就造成球員受傷，而且工程品質漏洞百出。林智堅接連爆出論文門、球場門等爭議，新竹市人口近45萬人、預算200多億，預算不到桃園市零頭，林智堅的新竹經驗能夠在桃園作出什麼？新竹經驗恐造成桃園驚嚇！


游智彬今天上午10時許裝扮包青天模樣，在律師陳麗玲陪同下到桃檢按鈴控告林智堅，現場高舉「建商吃飽、球員跌倒」、「新竹經驗、桃園驚嚇」等標語，游智斌指出，新竹棒球場工程品質令人懷疑，新竹市政府只有點交而未完成驗收，廁所門反裝、球場電線外露、賽場不平整導致球員受傷等漏洞罄竹難書，明顯有圖利廠商嫌疑。


律師陳麗玲說，根據公共契約條件，未經驗收即使用就代表已驗收，這麼多缺失未改善前即已使用，後續驗收肯定隨便過關，尤其在舉辦賽事後，廠商可推說是球迷進場破壞，對缺失不負任何責任；公部門根本不應該這樣做，足見蔡政府為選舉，斗膽讓未經驗收的球場啟用，球員因而受傷可申請國賠。


游智斌強調，沒有驗收工程，已涉嫌圖利廠商，因此依法告發林智堅涉嫌圖利特定廠商，要求桃園地檢署根據刑法第131條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」徹查。


游智斌認為，新竹市的一年預算區區257億，連桃園市的零頭都不到，（桃園市111年度總預算歲出總額1412億），林智堅連新竹市，人口不及桃園六分之一的城市，都治理的七葷八素，桃園人真的敢放心把票投給林智堅？投林智堅就是請鬼開藥方。

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