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發票末3碼全中！她愣「APP寫沒中獎」　苦主現身：常這樣

▲有不少苦主表示，隔天再次對獎就會跑出正確中獎消息了。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有不少苦主表示，隔天再次對獎就會跑出正確中獎消息了。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 20:30:00

5、6月的發票中獎號已於昨（25）日開出，不少民眾在第一時間查看是否中獎，期許得到日常小確幸！不過有網友對獎完後卻滿頭霧水，明明發票後3碼全中了，APP上卻顯示「未中獎」，讓她相當困惑，對此有不少苦主出面解釋。

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▲網友貼出APP顯示未中獎畫面，仔細一看後三碼全對中。（圖／取自《爆廢公社》）
▲網友貼出APP顯示未中獎畫面，仔細一看後三碼全對中。（圖／取自《爆廢公社》）
根據網友於《爆廢公社》上困惑發文「明明有中獎！我不懂為什麼沒有中獎」，從原PO的照片中可看出，她在5月31日消費的發票號是「BC30306097」，對應中獎發票號「17858097」，末三碼完全相同，應該可領到200元，不過APP上卻顯示出「未中獎」。

對此，有不少過來人解答，應該是APP尚未更新中獎號，建議隔一段時間後再次嘗試「APP系統我都會建議晚2天再看就好，有時候系統沒跟上」、「APP系統好像都會比較慢，我也是當天看沒中半張，隔天又點進去就有顯示中獎」、「5月31日的發票，有些系統只會記錄到30號，所以還是要手動對比較不會錯」、「真的，我昨天兌也沒有，今天再按居然中一張雲端500」。

有網友則建議，可以使用用財政部的APP，「用財政部的APP，多重新整理幾次就正常」、「我都用財政部的最快更新」、「財政部最快最準吧」、「為什麼不看財政部的APP對獎區，那邊最準啊」、「要不要試試用財政部的發票兌獎app」。（編輯：鍾怡婷）

▲11年5、6月統一發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews資料照）
▲11年5、6月統一發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews資料照）

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