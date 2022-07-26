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戴資穎台北賽奪金牌！粉絲嗨喊「1句」　網愣：恥度太大

▲世界羽聯（BWF）超級300賽台北公開賽上週落幕，我國羽球一姊戴資穎成功拿下女單冠軍。（圖／大會提供）
▲世界羽聯（BWF）超級300賽台北公開賽上週落幕，我國羽球一姊戴資穎成功拿下女單冠軍。（圖／大會提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 16:54:38

世界羽聯（BWF）超級300賽台北公開賽上週落幕，我國羽球一姊戴資穎成功拿下女單冠軍，由於是主場，因此比賽會場中湧入不少支持小戴的觀眾，經常在休息補水時刻，或者比賽結束時對著戴資穎告白，結果近日就有專做羽球的YouTube頻道就剪輯幾個告白精華，其中更有人直接大喊「小戴！我是妳的人」讓戴資穎整個笑出來，網友也驚呼「敢在公共場所大喊這種應援，真的恥度大開」引發話題。

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只見貼出的影片中，有四強賽小戴休息補水時，場邊觀眾就喊「小戴我愛你～」、「小戴！他們都是騙子啦！我最愛你」、「小戴小戴！你最可愛！小戴小戴！我的最愛」、「小戴拿冠軍！」、「小戴～要不要一起去逛夜市？」甚至到最後還有人喊出「小戴我愛你！我是妳的人」讓不少場邊的人全部笑歪。

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▲小戴日前比賽時，中場休息場邊觀眾超熱情應援及告白，常常讓小戴笑出來。（圖/YT@kelly chen）
影片曝光後，吸引大票網友留言「太好笑！尤其每一句觀察小戴的表情變化！真的很有趣」、「我覺得整場最難的，應該就是小戴要忍住不笑，全程開心的聽著大家的告白，超歡樂的」、「有去現場看，真的超歡樂的，果然是主場好開心啊，我也愛小戴」、「小戴真的超親民的啦！場邊告白聲真的不斷」、「難怪小戴這幾場都打這麼快，聽了太害羞想逃離現場XD」、「小戴不想把天花板炸翻，雖然妳們熱情太超過。看她很努力的忍住忍住」、「敢在公共場所大喊這種應援，真的恥度大開哈哈哈」。

事實上，戴資穎日前擊敗日本好手川上紗惠奈奪冠，也收下個人在台北賽的第4冠，目前排名依舊在世界第二，對於這次賽事場邊觀眾加油聲以及大膽告白不斷，戴資穎賽後也接受媒體表示「我也愛你們！」如今賽後被粉絲擷取精華片段瘋傳，意外又看出小戴粉絲有多可愛！（編輯：張嘉哲）


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