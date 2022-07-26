鬼月求財大法！專家「6秘訣」借陰發陰　偏財運旺到月底

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今年虎年本就走凶，因此今年鬼月會是極陰年，鬼門開是7月28日晚上11：00。建議要在極陰年的極陰月，加上極陰日的極陰時求陰財，效果會更加翻倍，而所謂陰財就是樂透財、偏財運。
建議在7月28日晚上11：00，拿取紅包袋裝5玫50元硬幣，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋再對著天空冥想鈔票掉落就能增加偏財運，想完後再將紅包內的錢拿去花即可。
2.洗熱水澡：
鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康。
3.隨身帶海鹽，有助於磁場淨化
若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉。海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，會中和它所帶來的負面影響。
4.借陰發陰旺偏財運
準備一個碗，裡面放1元、5元、10元、50元，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上。
這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。
5.淨化家宅並生財
準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆，再加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口外潑灑。這樣的方式，可以淨化、提升用錢智商，也有助於提升財運，讓財神爺進到家。
6.隨身配戴艾草
小孟老師建議大家，可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來。（編輯：鍾怡婷）
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