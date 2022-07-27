NOW早報／福原愛、江宏傑談判1小時　開嗆「導火線」曝光

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福原愛23日來台，江宏傑24日指控女生帶走家人後失聯，福原愛好友發文替她報平安、否認謠言，25日福原愛透過公關發聲明，指江宏傑百般阻撓她見家人，是透過警方介入，她才得以見到家人，過程十分艱辛，真相並非江宏傑的單方面說詞。
根據《三立新聞網》報導，福原愛跟江宏傑當時碰面溝通不良，各自報警請警察協助，談判1個多小時，福原愛才把家人接回日本。而江宏傑會發文怒斥福原愛，據悉是因為想用電話、視訊確認家人平安，但女方只以訊息回報，至今仍沒講到電話，才會不滿把家務事搬上檯面。
今日天氣／今仍偏熱！高壓減弱 午後注意短暫雷陣雨
中央氣象局表示，今天太平洋高壓逐漸減弱，但各地天氣大致仍是晴到多雲且高溫炎熱，高溫普遍約32至35度，在大台北地區、高屏及東半部局部地區可能出現36度以上高溫，花蓮縣縱谷地區更有38度極端高溫發生的機率。
而今天清晨由於海陸風輻合作用，中南部沿海地區偶有零星短暫陣雨；午後在大台北地區、中南部及其他山區也會有局部短暫雷陣雨。
8月中下旬將再掀疫情！陳秀熙提雙軌防疫
Omicron亞型變異株BA.4及BA.5揮軍台灣，本土已累計9起BA.5亞型確定病例。對此，台大公衛學院教授陳秀熙昨（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時預估，8月中旬到8月底時，本土會再有一小波的疫情流行，他也提議，台灣應轉向「雙軌防疫」，照顧好脆弱族群，避免轉為中重症病例，一般民眾也要進行新常態生活。
陳秀熙昨指出，台灣疫情趨向穩定地方流行，單日新增確診數約為2萬例，若是Omicron亞型變異株BA.4及BA.5沒有進入本土，還有望跌破萬例，不過BA.4及BA.5進入本土，單日確診數可能還是會維持在1萬至2萬例，如果有大比例流行，甚至可能會達3萬例。
針對疫情何時反彈，陳秀熙認為，要看BA.4及BA.5比例增加速度，以目前台灣狀況來看，8月中旬BA.4及BA.5病例將佔40%，到了8月底會超過70%，預估8月中旬到8月底時，本土就會有一個小波的流行，但規模並不會像本次6月份BA.2的大流行。
BA.4及BA.5免疫逃脫能力強，現行第四劑疫苗施打對象僅針對50歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、醫事人員等高風險族群，被問及是否應擴大施打對象時，陳秀熙坦言，若想透過第一世代疫苗預防感染的可能性「是不太樂觀的」，但最重要的考量還是要降低中重症，照顧好脆弱族群，防治減害。
至於感染BA.4及BA.5的輕症或無症狀個案，陳秀熙表示，若對身體無太大的影響，反而可成為社區防火牆的重要來源，台灣可以「借力使力」藉此保護脆弱族群，讓高危險族群避免成為中重症個案、一般民眾恢復新常態生活，雙軌防疫達成與疫情共存。
現有許多民眾為重複感染個案，陳秀熙說明，從「BA家族」可以看見許多人都會再感染，是還算蠻普遍的現象，民眾不可能因為感染過BA.2後，就不會感染BA.4及BA.5，但重複感染BA.4及BA.5，症狀並不會比較嚴重，「因為好像感冒一樣，你今年得了感冒，明年還是會再得感冒，或者是這個季得到感冒，下一季還會得到感冒」，要特別注意的是，若病患本身有疾病，一定要控制好、提高警覺。
陳秀熙進一步提醒，感染後有症狀者，一定要盡速透過視訊就診、服用藥物，避免轉為重症個案，而慢性病人如糖尿病病患，若能控制好血糖，可以降低變為超級傳播者，降低疫情流行。
值得注意的是，陳秀熙建議，還是要維持口罩文明，並且要「因人因時因地制宜」，高危險族群，或是身邊有其他人確診時，出入公共場所、公眾集會場所、公共交通與密閉空間要維持戴口罩，政府也不必強硬規定，而是要軟性讓民眾佩戴口罩。
林志穎手術5小時結果出爐 「臉骨碎裂重建」是最大難關
林志穎22日在桃園駕駛特斯拉自撞，住進林口長庚醫院第五天，昨（26）日傳出林志穎第一天進行手術，骨折復位非常順利，堪稱最大難關的顏面骨手術，將於今明兩天完成。
據《TVBS新聞網》報導，林志穎肩膀粉碎性骨折，經過4、5個小時的手術時間已經修復完成，院內人士指出：「雖然前面骨頭有一點碎，但復位得相當漂亮。」林志穎最快在半年內就可以恢復正常生活。
林志穎顏面骨手術在今天、明天進行，由林口長庚院長陳建宗帶領團隊執刀，對此，經紀人表示：「抱歉，因為是病人隱私，昨天聲明稿中也有說先不浪費社會資源，目前暫不回應。謝謝關心。」
中職／新竹球場那一撲！林哲瑄恐整季報銷
富邦悍將23日在新竹球場交手味全龍，富邦右外野手林哲瑄演出飛撲美技，但卻因此受傷退場，昨天經過核磁共振檢查，診斷結果是左肩關節唇破裂，可能需要開刀。
上周林哲瑄撲球受傷後，馬上前往醫院掛急診，經過X光檢查結果顯示沒有傷到骨頭，
前天進行核磁共振檢查確認傷勢，要休息多久？今天將進行核碰共振檢查確認傷勢，休息多久才會比較確定。
劍湖山「滑水道正妹」爆紅！閃現1秒畫面曝 本尊神到了
炎炎夏日來臨，劍湖山世界日前宣傳台灣唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」時，開頭出現一名「泳裝正妹」，雖然劍湖山無厘頭在正妹滑下之後，變成男生的畫面，讓不少人笑說這是「性別轉換滑水道」。而影片引起廣大回應，也有神人老早就發現該名女子身分為「重機女孩江江」。
劍湖山日前推出15秒的宣傳片中，一名正妹穿著紅白色斑點的泳裝，雙手環抱在胸前，站在滑水道上準備墜落，雖然畫面僅有一秒就消失，但卻一開始就讓不少觀眾吸住眼球。不過進入划水道中，被網友抓包正妹突然穿著黑色泳褲，果不起來最後衝出來的是一名赤裸上半身、穿著泳褲的男子，讓網友直接笑噴表示「性轉滑水道？」、「下來女生，衝出來變男生，誰敢玩啊哈哈哈哈哈」。
超有創意的影片，短短沒幾天就破30萬觀看，不少網友紛紛回應「跪求泳裝正妹R！劍湖山敢捉弄我們啊？」、「強烈要求劍湖山出面負責！說明女生IG」；而也有眼尖網友馬上就認出該女子的身分，是一位名為「江江」的重機女孩，其IG擁有5.6萬人追蹤，人氣相當高，甜美的臉龐搭配重機，著實成為流量密碼。
而江江本人也在劍湖山貼文底下留言「原諒他吧！我在這！IG@s95175389work」，幽默地替劍湖山化解危機；劍湖山事後也在IG上貼出限時動態，要大家息怒，並且附上江江IG帳號，讓不少網友笑翻表示「這個公關處理可以啊！」
據了解，江江本名江偉恩，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，個性相當親切活潑，這次因為劍湖山1秒的鏡頭，意外話題度大爆升。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。