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萬安演習擾民又沒用！男大生罵「無法理解」　反被網轟爆

▲一名男大生批評萬安演習不僅派不上用場，還很「擾民」，貼文一出，反遭網友轟爆。（圖／台北市政府提供）
▲一名男大生批評萬安演習不僅派不上用場，還很「擾民」，貼文一出，反遭網友轟爆。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 06:54:24

台灣從25日到28日，為建立民眾憂患意識，一連4天下午在北部、中部、南部、東部及離島地區進行「萬安45號演習」；不過就有一名男大生批評「無法理解其意義」，表示萬安演習不僅派不上用場，還很「擾民」，貼文一出，反遭網友轟「活的太安逸」、「一年也才一次，一次才半小時，都不能配合蠻傻眼的，還不是為了防患未然」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「萬安演習」為題發文，表示他不太理解萬安演習的意義，「車子停旁邊，然後行人不要走動，然後咧？如果真的被空襲的話，這種演習真的能派上用場嗎」，也讓他大罵「反而只是在擾民吧，害大家這段時間沒辦法出門」。

▲一名男大生批評萬安演習不僅派不上用場，還很「擾民」，貼文一出，反遭網友轟爆。（圖／台北市政府提供）
▲一名男大生批評萬安演習不僅派不上用場，還很「擾民」，貼文一出，反遭網友轟爆。（圖／台北市政府提供）
貼文一出，網友全傻眼，「就跟地震逃難演習一樣，總要讓人知道發生事情時該怎麼做」、「一年也才一次，一次才半小時，都不能配合蠻傻眼的，還不是為了防患未然」、「拜託不懂先去Google，不要沒事上來亂罵，萬安演習是為了防空襲，而空襲就是會攻擊人多或是重要的地方，所以才會叫你關燈跟不要亂動」、「重點是希望民眾聽到警報要能警急疏散或就地掩蔽，不要只是以為警報是響好玩的」、「做了嫌麻煩，沒做發生事情又再罵不準備，到底想怎樣」。

而每年例行性的萬安演習，於7月25號起至7月28號止，連續4天分別於北、中、南及外離島地區實施。萬安45號演習於下午1點30分到2點登場。若有「不配合演習者」，在防空演習期間不聽從員警及民防人員指揮、勸導者，將視違規情形之輕重，依民防法第25條第2款規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：郭佩蓉）

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