COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

賓士哥加油帶走「神秘小卡」！員工急勸還回去：我們要賠

▲一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦。（示意圖／取自pixabay）
▲一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 10:24:52

有些加油站為了避免爭議，在加油時會在汽車擋風玻璃上面放上一張小卡，提醒駕駛及加油站員工「現在正在加什麼油」。對此，就有一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦，貼文一出，也釣出加油站員工回應，希望他能將卡片還給加油站，「沒還回去，我們站是加油員賠錢」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己在三峽往鶯歌路上的一間加油站加油，豈料加完油不小心把一張寫著98的「綠色小卡」帶走了，讓他不知道該怎麼辦才好，「加完油不小心把他帶走了怎麼辦」。

▲一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名開賓士的男網友昨（26）日發文，表示加油後不小心把一張寫著98的綠色提示卡一起帶走了，但他人已經離開，不知該怎麼辦。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一出，掀起熱議，「我爸剛剛也帶回一張」、「沒差啦，只要不是帶走油槍都還好」、「又少一張，工讀生又要被罵了」、「跟我上次一樣」、「我上次也這樣，只好再開回去」、「我上一次還差一點把油槍帶走^^」、「我也幹過欸，還卡在駕駛座擋風玻璃上，真的很白X」。

不過，也有不少人建議他還回去，「你是好心人…再開回去還他」、「下次回去還」、「這個牌子照順序是加油員要插油槍之前就要收回才對的，哪個脱線加油員啊？好心的你下次再還他吧……」、「還回去啊！工讀生辛苦」；其中，還有自稱在加油站工作的網友回應，若弄丟一張，可能要賠10-30元，「沒還回去，我們站是加油員賠錢」、「要被扣十塊了」、「一張，加油人員賠20元」、「一張弄不見30塊，所以你賺到30塊」。對此，原PO也在留言中回應「已經拿回去還了」。

至於為何加油站要在汽車擋風玻璃上放提示卡，也有網友解釋，其實這是某些加油站的SOP，怕加錯油，也能和客人確認再次確認到底加的是哪一種油，「加油站SOP，怕有加錯油的可能，還有跟客人確認是什麼油品」、「有些會，因為之前有很多喊98，事後不認帳的」、「加油站要確保自己加對油，避免爭議會先用牌子跟客人確認」。（編輯：郭佩蓉）

開小車加油「結帳快2000元」！他見發票愣：20公升跑去哪

自助加油只花1元！他見奧客「貪婪手法」氣炸：發票魔王

公務員男友花光積蓄「買BMW」！她臉綠分手　兩派網吵翻

賓士哥「撿石頭自製停車格」畫面流出！眾愣：有錢了不起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.62%21.38%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀