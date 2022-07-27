賓士哥加油帶走「神秘小卡」！員工急勸還回去：我們要賠

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貼文一出，掀起熱議，「我爸剛剛也帶回一張」、「沒差啦，只要不是帶走油槍都還好」、「又少一張，工讀生又要被罵了」、「跟我上次一樣」、「我上次也這樣，只好再開回去」、「我上一次還差一點把油槍帶走^^」、「我也幹過欸，還卡在駕駛座擋風玻璃上，真的很白X」。
不過，也有不少人建議他還回去，「你是好心人…再開回去還他」、「下次回去還」、「這個牌子照順序是加油員要插油槍之前就要收回才對的，哪個脱線加油員啊？好心的你下次再還他吧……」、「還回去啊！工讀生辛苦」；其中，還有自稱在加油站工作的網友回應，若弄丟一張，可能要賠10-30元，「沒還回去，我們站是加油員賠錢」、「要被扣十塊了」、「一張，加油人員賠20元」、「一張弄不見30塊，所以你賺到30塊」。對此，原PO也在留言中回應「已經拿回去還了」。
至於為何加油站要在汽車擋風玻璃上放提示卡，也有網友解釋，其實這是某些加油站的SOP，怕加錯油，也能和客人確認再次確認到底加的是哪一種油，「加油站SOP，怕有加錯油的可能，還有跟客人確認是什麼油品」、「有些會，因為之前有很多喊98，事後不認帳的」、「加油站要確保自己加對油，避免爭議會先用牌子跟客人確認」。（編輯：郭佩蓉）