最短命女團？Pika Cream出道遭砲轟 5天MV、粉專全消失
迴聲娛樂旗下女團「Pika Cream」在22日出道，由於主要以電玩和動漫為包裝的團體出道形象，在目前市場鮮少出現，因此單曲《KEEP KEEP UP！》在MV釋出後也瘋狂被網友轉發，不過歌曲不協調的歌詞和旋律、團員生澀的舞蹈，甚至是團名，都飽受批評，怎料才出道未達5天，Pika Cream的MV、粉專資訊突然全部下架，再次掀起討論。
Pika cream由4位團員小律Ritsu、牛牛Niu、134及FREYA組成，官宣出道時，主打帶領人們進入電競的世界，不僅能給予粉絲有如奶油一般柔軟甜美的感受外，在遊戲中也可化身為殺伐果斷的Queen（讀音近似Cream）主宰賽場，不過單曲《KEEP KEEP UP！》一曝光，卻飽受許多批評。
許多網友近日瘋狂轉發Pika cream的MV，並紛紛提出自身觀點，例如「MV場景換的太頻繁，看的有點累」、「旋律和歌詞不協調，聽起來超怪」、「舞感覺也是各跳各的，有點混亂」、「團名解釋也很牽強，Queen和Cream有同音嗎？ 所以pika=pica嗎」、「感覺還要多練一下再出道比較好，不然真的不知道是認真的還是玩玩的，不專業的感覺」等言論。
各種負評猛烈灌入Pika cream的MV、粉絲專頁後，26日深夜，有人卻突然發現，有關Pika cream的相關內容，包括粉專、MV、官方介紹等都瞬間消失，讓眾網友感到非常錯愕，而目前，官方或迴聲娛樂也尚未出面說明，無法確定究竟是解散，或準備重整出發。（編輯：張志浩）