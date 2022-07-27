萬安演習整理包！我該怎麼做？民眾9大疑惑一次解

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Q1：萬安演習中，外送員可以繼續送餐嗎？
兩大美食外送平台將配合萬安演習暫停服務，foodpanda暫停外送時間將從13時15分至14時，UberEats暫停外送時段為13時15分至13時45分，另外Uber也將於13時20分至14時暫時停止叫車服務。
Q2：萬安演習期間，捷運、公車、輕軌會暫停行駛嗎？另外乘客因為配合下車疏散，需要刷卡嗎？
演習期間，公車將會暫停營運，將車輛停靠在路邊或站台，乘客必須下車，配合現場警察以及民防人員指揮疏散。演習結束後若仍要繼續搭原車，則在下車配合演習時不必先刷卡，如果不繼續回車搭乘，則下車一定要刷卡，以免影響轉乘優惠。捷運及高雄輕軌列車則維持正常營運、班距不變，需特別注意的是演習期間車站將管制「只進不出」，到站時旅客得依照站務人員引導至待避區配合演習，於演習警報解除後才可自由離開。
Q3：行動不便者無法下車疏散避難，該怎麼辦？
如輪椅乘客不方便配合演習避難，駕駛員則應留在車上陪伴不便行動之輪椅乘客，直到演習結束。
Q4：萬安演習時如果正好搭乘計程車，車資該如何計費？
A：計程車司機應在乘客上車時先詢問其目的地，如果車程中將會遇到配合演習，應先主動告知乘客，演習開始時車輛必須靠路邊停車，並暫停計費表，司機將與乘客一起配合道指揮處避難，如果乘客後續還有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資，或是於演習結束後繼續乘車計費。（提醒：Uber將於13時20分至14時暫時停止叫車服務。）
Q5：民眾如騎乘YouBike如何配合演習？
請民眾於演習期間配合將車輛停靠於路邊並完成鎖車，配合警察及民防人員指揮進行人車疏散管制避難。
Q6：在醫院等候PCR篩檢該怎麼辦？防疫計程車載送確診者、或正前往檢疫地點的居家檢疫者，遇到演習該怎麼做？
正在等待PCR篩檢的民眾，請配合醫院工作人員引導避難。載送確診民眾的防疫計程車，以及正在前往居家檢疫地點的民眾，請於警報發布時，同樣依現場警察及民防人員協助引導避難。
Q7：正在餐廳吃飯、百貨公司及賣場逛街、在地下街或地下樓層時的民眾該怎麼辦？
當演習警報響起時，民眾可待在原餐廳座位用餐，但是餐廳必須關閉室內電源並且管制人員進出。小吃攤應立即關閉電源、水源及瓦斯，停止烹煮或加熱動作，並配合警察或民防人員的引導進行疏散避難。百貨公司或賣場將會於演習時廣播，請民眾配合避難動作，並且將有工作人員引導前往指定的避難地點。地下街商店將照常營運，民眾可正常通行，但是地下街出入口將進行進出管制；相關工作人員也會引導由戶外進入地下街的民眾，到適當地點（如捷運車站大廳層）配合進行避難動作。
Q8：如果正在運動中心健身，需要移至避難所嗎？
原則上在演習期間，各運動中心將配合關閉館內燈光，但場館仍「正常運作」，民眾原則上可以繼續運動。但遇到特殊狀況，工作人員將會另外引導民眾至避難場所。
Q9：萬安演習時，拒不配合警察及民防人員引導疏散者，如何處置？有無罰則？
演習期間，若民眾未配合人、車疏散避難以及交通管制，會先行勸導方式，如果勸導後仍不配合，得引用「民防法第25條第2款」規定，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。（編輯：陳珮瑜）