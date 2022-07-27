「10大初老症狀」自我檢視！在臉書「動態回顧」是前兆

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年輕的時候覺得醫美很貴、很遙遠，開架就很好用，手機自拍不用濾鏡，頂多調光線。現在買保養品都先挑抗老產品、開始打聽醫美資訊，連拍照也要《美圖秀秀》美肌功能開到最頂，不敢直視自己的真實面貌。
No.2：熱衷醫藥新聞、吃清淡保健餐
以前只看流行穿搭、娛樂八卦，現在開始會被網路上的醫藥新聞吸引。平時只吃大魚大肉、無肉不歡，雞排配珍奶、餐餐速食是常態，現在開始會關心飲食、飲水量是否正常，買很貴又幾乎沒什麼味道的健康便當。
No.3：電視看一半睡死，無法熬夜
大學時夜衝、夜唱是家常便飯，就算隔天早上要出門上課，依然能生龍活虎出現在教室。但現在許多網友發現，有時候電視看到一半就睡著了，甚至房間電燈還開著，手機滑一滑就不知不覺夢周公。
No.4：聊天話題變成結婚生子
電視上一起長大的明星藝人，一個個開始宣布結婚生子的消息，連周圍的親戚朋友每逢聚會，都不免俗發問：「什麼時候要結婚」、「打算幾歲生小孩」，各種關心套組讓人不得不承認已經進入初老階段。
No.5：社群轉發「N年前的我」
看到臉書、IG上N年前的動態回顧，開始感嘆自己臉上的膠原蛋白已經不見蹤影，或是看到好友轉發老照片，立刻熱衷和對方遙想當年做了哪些瘋狂事蹟，當情不自禁轉發「動態回顧」回憶往事，可能就是初老的前兆。
No.6：改變掛嘴邊，每天躺著懶
人面對一成不變的環境總想做出改變，不論是試圖跳槽到新環境，還是將家中環境打掃一遍，儘管腦中已構思完美計畫，但實際上自己卻還是躺在家裡無動於衷一整天，絕對是初老。
No.7：生日比不上周休假日
小時候一年365天最期待放寒暑假之外，最重要的就是過生日了。除了有源源不絕的祝福，還有卡片與禮物，覺得那天自己是全世界最特別的人。但現在期待周休二日更勝過一年一次的生日，甚至默默關掉社群上的生日通知，不想被任何人發現，生日就像平常日，反而假日還能好好休息。
No.8：有電梯就不肯爬樓梯
初老之後，能坐就不站、能躺就不坐，有電梯就絕對不會爬樓梯。就算電梯排隊人潮洶湧，要苦等上上下下好幾回，搭個電梯比走樓梯花更多時間，但許多人還是寧可冒著遲到的風險，也不肯一步一步爬樓梯。
No.9：浪漫是什麼能吃嗎？
以前的你可能嚮往轟轟烈烈的愛情，像是大S式的童話故事，靠著20年前的電話聯繫上腦海中的初戀，但現在看著霸總劇、偶像劇嗤之以鼻，許多橋段都讓你覺得「好傻好天真」。年紀會讓人的價值觀轉變，但還是要記得適時來點小浪漫，才能讓老夫老妻維持溫度。
No.10：放假變身沙發馬鈴薯追劇
難得的周休假日，已經不像過去會上網看食記、遊記想去哪玩，也不會約朋友出遊或聚餐，而是睡衣從早穿到晚，待在家足不出戶，喬個舒服的姿勢就能窩在沙發一整天，從一早追劇到晚上。