鬼門還沒開！他半夜驚見「白臉騎士」等紅燈：拜託別這樣
本週五（29日）是農曆七月「鬼門開」的日子，每年到這時候，人們對靈異話題和身邊發生的怪事都會特別敏感，有民眾就分享，他近日半夜坐車在路上時，竟發現有個「白臉妖怪」在機車上駕駛，一時間讓他反應不過來，真相曝光後才鬆一口氣，貼文引起網友熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「農曆七月半還沒到就遇到鬼…」只見附圖中，原PO車窗外一名機車騎士正在等待紅燈，但奇怪的是，該駕駛頭戴「西瓜皮」安全帽，露出的整張臉卻都呈現白色，乍看之下就像「白臉妖怪」，原PO當下也嚇了一大跳。
而再細看之後，才發現原來主角是位「戴面膜的女性」，半夜在路邊出沒騎車的舉動，也讓原PO無奈說道「騎車不用戴口罩了，結果妳敷面膜騎車，好險常拜拜，要不然被妳嚇死，真是充份的利用時間，不浪費一分一秒」。
貼文曝光後，網友紛紛回應「看來是時間管理大師，但拜託別這樣」、「我會嚇到哭」、「農曆七月到真的會嚇到，而且又半夜」、「欸不要這樣，會睡不著啦」、「怎麼那麼好笑阿」、「這個人太狂了......」、「口罩解封，就換這樣搞了哈哈哈」、「常拜拜跟被嚇死是兩回事，這真的很可怕」。（編輯：張志浩）