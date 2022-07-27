《獵人》第391話完成！冨樫義博「掛保證」：我會繼續畫
日本知名動漫《獵人Hunter x Hunter》休刊至今快滿4年，幸好作者冨樫義博開設推特帳號，並分享每天的工作進度，才讓全球漫迷燃起希望，期盼能在有生之年看到結局。如今，冨樫義博卻不斷丟出震撼彈，不僅以許久未見的「酷拉皮卡」作為草稿結尾，更宣布自己會再繼續趕工，並完成漫畫第391話的初步工作，將繼續著手第392話。
繼冨樫義博昨日宣布，會再繼續趕工後，今（27）日更發文表示：「第391話完成，第392話確認中。」似乎離恢復連載的日子不遠了。貼文也讓漫迷們通通暴動，「非常讓人興奮的大消息」、「期待你的新作品，我們愛你」、「太興奮了」、「謝謝老師辛苦了」。
值得一提的是，原本冨樫義博在創立推特第一天就宣告「還有4話！」讓外界不斷猜測，到底說的是距離完結篇還有4集？還是再畫4頁就結束工作？結果冨樫義博就一路從5月24日飆速趕稿，幾乎一天一頁，頁數大約18、19就會輪一次，而且都選在上午11點左右發文。
經過推算，本月25日正如他所說的「第4話的最後一頁」，結果卻是以完整的酷拉皮卡頭像作收，雖然漫迷們非常興奮，卻也憂心是不是又要休刊了。所幸，冨樫義博隔天就在推特宣布，目前已完成10集份的人物線稿（純鉛筆且無上色的稿子，細節比草稿更多），雖然還有些地方需要微調修正，但冨樫老師強調「會再繼續畫10集份的原稿，並持續在推特上報告進度。」（編輯：詹鎰睿）