《全明星4》翁滋蔓被轟「沒運動來幹麻」！高EQ回擊完勝
《全明星運動會》第四季於24日晚間播出第一集，從各隊經理人選確定，到三隊分組名單、賽制確定都受到眾多矚目，首集曝光後也立刻引發討論，對此有人就發文詢問網友觀後心得，其中卻有鄉民直言「翁滋蔓那種身體素質看就知道從小就沒在運動」，想不到竟釣出本尊親自回擊，引起另一波討論。
一名網友在PTT台綜版以「這一季全明星好看嗎」為題發文表示，「這季一字排開認識的沒幾個，已經不太明星了，有點怕無聊就沒追電視直播，各位有看的人，第一集看下來這季還行嗎？有沒有人來分享一下」，眾人也紛紛留言表示「就不上不下，還行啦」、「跟前三季比 這一季的第一集算是無聊」、「個人覺得不錯看啊」。
除了針對節目內容討論外，眾人也針對隊員表現作出評論，其中就有網友直接點名「翁滋蔓那種身體素質看就知道從小就沒在運動，不知道來幹嘛」，想不到翁滋蔓本人竟在留言區出面回覆「我一直都有在運動，也很愛運動喔！只是每個人擅長的運動種類不同而已XD，田徑已經不是我們這年紀玩的運動了，所以才要加油努力呀！」
翁滋蔓相當高EQ的回應，也讓眾網友紛紛大讚「蔓蔓真是辛苦妳了」、「蔓蔓你真棒，有勇氣上ptt看留言，心態堅強」、「同是鄉民，蔓蔓加油喔」、「蔓蔓能來真的驚訝，加油喔」；不僅如此，發布該則留言的網友也見狀也立刻道歉留言，「沒想到本人會來，抱歉誤會你了」，網上互動在場外又掀起另一波話題。（編輯：張志浩）